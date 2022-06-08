Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün paylaştığı açıklamasında ev kiralarında kira artış oranının %25'i aşamayacağını paylaştı.

Ülkemizde artan enflasyonla birlikte hayatın her alanında dev zamlarla karşılaşırken, vatandaşları en fazla etkileyen noktalardan birisi de ev kiraları olmuştu. Ev kiraları, yalnızca bir yıl öncesine göre iki kattan fazla artmışken uzunca bir süredir de kira fiyatlarına devlet tarafından yeni bir düzenleme gelmesi bekleniyordu.

İşte o beklenen düzenleme hakkında bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan son derece önemli bir açıklama geldi. Bozdağ, yaptığı açıklamasında konut kiralarında kira artış sınırının %25 olarak sınırlandırılacağını açıkladı. Bozdağ’ın açıklaması şu şekildeydi:

Kira artışı %25'i geçemeyecek:

"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek. Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor.

Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum."