Kırıp Attığı SIM Kart Yüzünden Ağır Ceza ile Yargılanıyor

Bursa'da yaşamına devam eden bir vatandaş, 8 yıl önce kırıp attığı SIM kartına kayıtlı numara dolandırıcılar tarafından ele geçirilip dolandırıcılık için kullanıldığı için ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Kılınç, yaklaşık 8 yıl önce kullanmadığı kontörlü SIM kartını kırıp çöpe attı. SIM kartı kırılmasına rağmen hizmete kapatılmayan cep telefonu numarasını ele geçiren dolandırıcılar, Kılınç’ın numarasından insanları arayarak büyük vurgun gerçekleştirdiler.

Numarasının ele geçirildiğinden bihaber olan Kılınç, polislerin kendisini karakola ifadeye çağırmasıyla birlikte büyük şok yaşadı. İfadesi ve imza sirküleri alınan Kılınç, karakoldan çıktığında ilk olarak SIM kartını kırdığı numarasını hizmete kapattırdı. Ancak bu, fazlasıyla geciken bir hamleydi.

Kırıp attığı SIM kartına kayıtlı numaradan yapılan dolandırıcılık nedeniyle ağır ceza ile yargılanıyor

Mehmet Emin Kılınç’ın kimlik bilgilerini kopyalamış olan dolandırıcılar, farklı operatörler üzerinden Kılınç adına hat çıkarmaya ve dolandırıcılığa devam ettiler. Hattını hizmete kapattırdıktan sonra dört kez daha ifadeye çağrılan Kılınç hakkında dolandırıcılık davası açıldı ve Kılınç şu anda Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Adına çıkarılan hat üzerinden dolandırıcılık yapılmaya devam edilen ve her gün yeni bir dava ile karşı karşıya kalan Mehmet Emin Kılınç, başına gelenler hakkında şu şekilde konuştu:

“8 yıl önce bir telefoncudan kontörlü hat aldım. Bu aldığım hattı bir süre kullandıktan sonra SIM kartını çıkarıp çöpe attım. 2018 yılında benim bu çöpe attığım hattımdan dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle karakola ifadeye çağrıldım. Sonra gidip bu hattı kapattım.

Bu hattı farklı operatörlere taşıyarak dolandırıcılık yapmaya devam etmişler. 4 defa karakola ifade vermeye gittim. Her defasında benim imza sirkülerimi aldılar ve serbest bıraktılar. En son Adıyaman’dan birini 11 bin lira dolandırmışlar. Bu dolandırıcılığı da benim telefonla yapmışlar. Bu dolandırıcılığı yapan şahıslar yakalandı. Beni tanımadıklarını ifadelerinde belirtmişler.

Her geçen gün karşıma yeni bir dava çıkıyor. Şimdi ağır cezada yargılanıyorum. Bir sim karttan başıma gelmeyen kalmadı. Ben suçsuzum. İki çocuğum var. Her an tutuklanacağım endişesiyle yaşıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum.”