Kısa ve Uzun Boylu Tartışmasını Alevlendirecek Araştırma

ABD'de 280 bin yetişkinden alınan örneklerle yapılan bir araştırma, uzun boyluların 100'den fazla hastalığa daha yatkın olabileceğini ortaya koydu. Araştırma, aynı zamanda uzun boylu kadın ve erkekler arasındaki farka da ışık tuttu.

Uzun boy ve kısa boy arasında tartışmalar sürmeye devam ederken bugün, bilim dünyasından uzun boylulara ilişkin önemli bir araştırmanın sonuçları geldi. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yaklaşık 280 bin ABD’li yetişkin üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında uzun boyluluğun büyük bir dezavantajını ortaya koydu.

Million Veteran Programı kapsamında paylaşılan genetikleri inceleyen bilim insanları, kişinin boyunun yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 100’den fazla rahatsızlıkta rol oynadığını keşfetti. Aralarında periferik nöropati, alt ekstremite ülserleri ve kronik venöz yetmezliği gibi durumların da olduğu rahatsızlıkların uzun boylularda daha fazla görüldüğü ortaya koyuldu.

Uzun boylu kadınlar ve erkekler arasında da fark olabiliyor:

Bu konuda bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma özelliğini taşıyan yeni çalışma, aynı zamanda bazı rahatsızlıkların da cinsiyetlerdeki dağılımına göre sınıflandırılmasını sağladı. Elde edilen sonuçlar, astım ve periferik sinir bozukluklarının özellikle uzun boylu kadınlarda görülebildiğini, erkeklerdeyse boyun bu durumlarda bir etmen olmadığını ortaya koydu.

Araştırma, uzun boylular ve kısa boylular arasındaki tartışmada bir koz olarak kullanılabilecek olsa da kısa boylularda da unutulmaması gereken bazı olumsuz durumlar bulunuyor. Geçmişte yapılan birkaç araştırma, kısa boyluların koroner hastalık, felç, karaciğer hastalığı ve akıl sağlığı bozukluğu gibi durumlara daha yatkın olduğunu ortaya koymuştu.