Yardım Vaadiyle İnsanların Bilgilerini Çalan İnternet Sitesi

İnternet ve mobil ortamlarda yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek isteyen kişileri dolandırarak para çalan dolandırıcı şebekelerini hepimiz biliyoruz. Ancak size şimdi bahsedeceğimiz yeni yöntem, yardım etmek isteyenleri değil de yardıma muhtaç olanları dolandırıyor.

Milyonlarca insanın birbiriyle iletişim içerisinde olduğu bir ortam olması sebebiyle internet çoğu zaman kamuoyu oluşturmak, gerektiğinde ise yardım toplamak için mükemmel bir fırsat olabiliyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu durum aynı zamanda internetin, insanların yardımsever ve iyi niyetli duygularından faydalanarak kendilerine çıkar sağlamak isteyen kötü niyetli insanların da yuvası olmak için de oldukça uygun bir ortam olduğu anlamına geliyor.

Yardım ve destek vaadiyle insanları dolandıran kişi ve sitelerin sayısı her geçen gün artıyor ve maalesef ki bunlardan hangisi gerçek, hangisi dolandırıcı anlamak bazen gerçekten zor olabiliyor. İşte bu sitelerden birisi olan Umutverir.com'un oyunu da, hakkında yapılan şikayetlerin ardından ortaya çıktı.

Maddi yardım vaadiyle insanların kimlik bilgileri çalınıyor

İnsani Yardım Vakfı olarak tanımlanan otomatik sözde yardım sistemi, yapılan bağışlarla yardıma muhtaç olan kişilere maddi destek sağlamayı vaat ediyor. Bağışçılardan para transferi olarak gelen paraların bir havuzda toplandığının belirtildiği sitede, bu bağışların sistemde kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine otomatik bir şekilde banka transferi yolu ile paylaşıldığı kaydediliyor.

Maddi destek için başvuru alan site, daha sonrasında ise WhatsApp üzerinden size ulaşarak bütün kimlik bilgilerinizi topluyor. Yani aslında bu dolandırıcı çetesi yardım etmek isteyenleri değil de, yardıma muhtaç olduğu için siteye başvuru yapanları dolandırıyor. IBAN’ınızı sisteme tanımlamanızın ve banka hesaplarından 1-3 TL arası bir ödeme yapıldıktan sonra dekontu paylaşmanızı isteyen dolandırıcılar, bu işlemin tamamlanmasının ardındansa sizi engelliyor. Sizin çalınan bu bilgilerinizin ne için kullanıldığı ise dolandırıcıların insafına kalmış oluyor.

21 Ocak 2021 tarihinde kurulan İzmir merkezli dolandırıcılık sitesinde yer alan adresler araştırıldığında ise vakifyardim.com ve destekeli.com isminde iki site daha çıkıyor. Ancak bu sitelerin foyası ortaya çıkmış olacak ki dolandırıcılar şu an sadece umutverir.com üzerinden hırsızlıklarını sürdürüyor.

Umutverir.com mağdurlarından şikayetler geliyor

Daha önce yaşanan yüzlerce benzer çaptaki dolandırıcılık vakasına rağmen günümüzde hala böyle bir şeyin yaşanıyor oluşu ise internet okuryazarlığı seviyesinin ne kadar düşük olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Umutverir.com hakkında şikayetvar.com’da da pek çok şikayet bulunuyor.