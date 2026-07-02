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Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi Açıklandı: S-Cross'ta 100.000 TL İndirim

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Suzuki’nin Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit yer alıyor. Vitara Hibrit 2.108.000 TL liste fiyatı ve 2.063.000 TL kampanyalı başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken, Swift Hibrit tarafında 2025 model kampanyalı fiyatlar paylaşıldı.

Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi Açıklandı: S-Cross'ta 100.000 TL İndirim
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Suzuki, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede Vitara Hibrit, S-Cross Hibrit ve Swift Hibrit modelleri yer alıyor. Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit için 2026 model tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları ile kampanyalı fiyatlar birlikte açıklandı.

Bu içerikte Suzuki’nin Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım ve çekiş seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan fiyat farklarını inceliyoruz. Swift Hibrit tarafında ise listede 2026 model fiyatı yer almadığı için paylaşılan 2025 model kampanyalı fiyatları ayrıca gösteriyoruz. İlk olarak markanın başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Suzuki Fiyat Listesi Açıklandı: S-Cross'ta 100.000 TL İndirim
Suzuki Vitara Hibrit
Suzuki S-Cross Hibrit
Suzuki Swift

Suzuki fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Vitara Hibrit 2.108.000 TL 2.063.000 TL
S-Cross Hibrit 2.253.000 TL 2.153.000 TL
Swift Hibrit - 2.079.000 TL

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Vitara Hibrit fiyatları - Temmuz 2026

Suzuki Vitara Hibrit

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GL Elegance Tek Renk, 6AT Otomatik 2.108.000 TL 2.063.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GL Elegance Çift Renk, 6AT Otomatik 2.158.000 TL 2.113.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip GL Elegance Tek Renk, 6AT Otomatik 2.329.000 TL 2.249.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip GL Elegance Çift Renk, 6AT Otomatik 2.379.000 TL 2.299.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GLX Premium Tek Renk, 6AT Otomatik 2.299.000 TL 2.229.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GLX Premium Çift Renk, 6AT Otomatik 2.349.000 TL 2.279.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GLX Black Edition Çift Renk, 6AT Otomatik 2.604.000 TL -
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip GLX Premium Tek Renk, 6AT Otomatik 2.599.000 TL 2.529.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip GLX Premium Çift Renk, 6AT Otomatik 2.649.000 TL 2.579.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip GLX Black Edition Çift Renk, 6AT Otomatik 2.649.000 TL -

Vitara Hibrit, Suzuki’nin kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi olarak listede 4x2 ve AllGrip 4x4 çekiş seçenekleriyle yer alıyor. 1.4 MHEV benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulan model, şehir içi kullanım ile daha çok yönlü sürüş beklentisini birlikte karşılamak isteyenlere hitap ediyor.

Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

S-Cross Hibrit fiyatları - Temmuz 2026

Suzuki S-Cross Hibrit

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GL Elegance, 6AT Otomatik 2.253.000 TL 2.153.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip 4x4 GL Elegance, 6AT Otomatik 2.570.000 TL 2.530.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GLX Premium, 6AT Otomatik 2.385.000 TL 2.349.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x2 GLX Black Edition, 6AT Otomatik 2.680.000 TL -
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip 4x4 GLX Premium, 6AT Otomatik 2.759.000 TL 2.669.000 TL
1.4 MHEV Benzinli, 4x4 AllGrip GLX Black Edition, 6AT Otomatik 2.783.000 TL -

S-Cross Hibrit, Suzuki ürün gamında SUV karakterini daha geniş kullanım alanıyla birleştiren modellerden biri olarak konumlanıyor. Temmuz 2026 listesinde GL Elegance, GLX Premium ve Black Edition seçenekleriyle yer alan modelde, 4x2 ve AllGrip 4x4 versiyonlar birlikte sunuluyor.

S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Swift Hibrit fiyatları - Temmuz 2026

Suzuki Swift

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.2 MHEV Benzinli, 4x2 LIFE Tek Renk, CVT Otomatik - 2.079.000 TL
1.2 MHEV Benzinli, 4x2 LIFE Çift Renk, CVT Otomatik - 2.109.000 TL

Swift Hibrit, Suzuki’nin kompakt hatchback modeli olarak şehir içi kullanım odağında konumlanıyor. Temmuz 2026 listesinde model için 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı paylaşılmadı. Buna karşılık 2025 model yılına ait LIFE donanımlı tek renk ve çift renk kampanyalı fiyatlar listede yer aldı.

Swift Hibrit opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Suzuki Türkiye

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