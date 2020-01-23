Kıyamet Saati 2020: İnsanlık Yok Oluşuna Yaklaşıyor mu?

Bilim insanları, insanlığın nükleer savaş ve iklim krizi nedeniyle yok oluşa yaklaşıp yaklaşmadığını değerlendirmek için bir araya geliyor. Bilim insanları ve politikacılar, bu hafta kıyamet saatini açıklayacak.

70 yıldan uzun bir süredir Kıyamet Saati adlı saat konsepti hayatımızda yer alıyor. Bu saat, 12’ye ne kadar kaldığını gösteriyor ve 12 de insan eliyle gelen sonumuzu temsil ediyor. Bu saat soğuk savaş döneminden beri kullanımda.

1947’de saat ilk defa ortaya çıktığında 12’ye 7 vardı ve o günden bu yana 23 defa ileri-geri oynadı. Küresel güvenlik konusunda çalışan kar amacı gütmeyen kuruluş Bulletin of the Atomic Scientists, saatin kaç olduğunu çeşitli kıstaslara göre yaptıkları incelemelerin ardından açıklıyor. Bu faktörler arasında nükleer savaş ve iklim sorunları yer alıyor.

Kıyamet Saati kaçı gösteriyor?

Kıyamet Saati, 2019 yılında değiştirilmemiş ve üst üste 2. defa gece yarısına 2 kalaya ayarlanmıştı. Bulletin “yeni normal dışı” varoluşsal tehditler olduğunu açıklamış ve nükleer silahlarla iklim değişikliğine dikkat çekmişti.

Organizasyon, açıklamasında “İnsanlık şimdi iki eş zamanlı varoluşsal tehditle yüzleşiyor, herhangi biri aşırı kaygı ve acilen dikkat kesilmeyi gerektiriyor.” ifadelerini kullanmıştı. Nükleer silahlar ve iklim değişikliğinin, geçen yıl bilgi savaşlarının demokrasiyi geride bırakması nedeniyle kızıştığı da ifade edildi.

Topluluktan yapılan açıklamada, bir hareket olmamasının rahatlama kaynağı olmadığı, dünya liderlerinin değişimi istemesi ve halklarının da bu değişimi talep etmesi gerektiği ifade edildi.

Saati kim ayarlıyor?

Kıyamet Saati’nin kaçı göstereceği; Bulletin of the Atomic Scientists’in Bilim ve Güvenlik Kurulu, organizasyonun destekçileri ve 13 Nobel ödüllü bilim insanından oluşan komite tarafından belirleniyor.

Kıyamete hiç bu kadar yaklaştık mı?

Daha önce de toplu yok oluşa bu kadar yaklaştığımız oldu. 1953 yılında, soğuk savaşın en gergin dönemlerinden birinde saat 12’ye 2 kala olarak ayarlanmıştı. O artış şu andaki gibi düzenli bir ilerlemenin sonucu değildi.

Kıyamet Saati, 2015 yılında 12’ye 3 kalaya, 2017’de de 2,5 kalaya ayarlanmıştı. 2018 ve 2019’da ise saat 12’ye 2 kala oldu. En iyi olduğumuz zaman ise 1991'di ve saat, gece yarısına 17 kalaya ayarlanmıştı. 90’ların çoğundaysa saat, en azından 10 kalaya ayarlı olarak kaldı.

Kıyamet Saati’nde değişiklik olacak mı?

Topluluk, kararını ve gerekçelerini yarın açıklayacak ancak bu yıl saatin geri gitmesi hiç de olası gözükmüyor. Avustralya’yı kasıp kavuran yangın, ABD-İran gerginliği ve Kuzey Kore’nin yeni nükleer silah testi açıklamaları gerginliği artırıyor.

Dünya liderleri, iklim krizinin daha farkında açıklamalar yapıyor ve soruna daha fazla ilgi gösteriyor ancak detaylı çözümler konusunda pek de anlaşmaya varabilmiş değiller. Muhtemelen yelkovan bu yıl hareket ettirilmeyecek ancak bu çok küçük bir rahatlama, zira son 3 yıldır yok oluşa en yakın olduğumuz noktada olmaya devam edeceğiz. Yarın açıklanacak olan karar merakla bekleniyor.