Cezbedici Olsa da Kızaklı Telefon Almak Ne Kadar Mantıklı?

2018'de çerçevesiz telefonlar için çeşitli çözüm yolları üretildi. Bazı firmalar çentik tasarımını getirirken kimileri su damlası tarzını benimsedi, Vivo ve Oppo gibi şirketler ise daha farklı ve alternatif bir yol seçerek kızak sistemini kullandılar.

2018’de akıllı telefon endüstrisinde yaşanan kızaklı telefon gelişmesi, telefonlarda çerçevelerin sonunu getirecek gibi duruyordu. 2019’da da bu konuda daha ileri gidilecek gibi gözüküyor. Ürün üreticilerinin paylaştıkları ortak hedef, olabildiğinde ince telefonlar üretmek ve hepsi bu konuda farklı yollar izledi.

iPhone X’in ardından LG, OnePlus, Huawei ve diğer birçok firma telefonlarına çentiği getirdi. Çentik ilk başlarda üstteki barın orta kısmıydı fakat yıl içerisinde bu çentiğin küçük bir nokta haline gelişini de gördük. Bazı şirketler ise çentik yerine telefonun üst köşesinde, kamera için ufak bir nokta oluşturmayı seçti.

Çentik, telefondaki sensörlerden feragat etmeden ve ön taraftaki önemli bileşenlerde değişiklik yapmadan çerçeveleri inceletmek için güzel bir yol fakat Vivo, Oppo ve Lenovo gibi şirketler, çentikten kaçınmak için telefonlarına kayan bir mekanizma yerleştirdiler.

Kızaklı telefonlarda şu ana kadar gördüğümüz şey selfie kamerası, kulaklık gibi şeylerin ekranın arkasına saklandığı ve böylece tamamen çerçevesiz bir ekran elde edildiği. Ancak, selfie çekmek istediğinizde ya da telefon görüşmesi yapmak istediğinizde kızağı kaydırmanız gerekiyor. Tabi bu kayan mekanizmayı yapmak için de telefona birçok parça yerleştiriliyor.

Bu tarz telefonları üreten Oppo, Vivo gibi şirketler, kayan mekanizma testlerinde bu mekanizmanın binlerce kez denendiğini ve hiçbir sorun çıkmadığını söyleseler de henüz kimse bu telefonları 2 yıl boyunca kullanmış değil.

Ayrıca, bu telefonların basit dayanıklılık ve düşme testlerinden de çok başarılı geçtiği söylenemez. Bu tarz hareketli parçalar her zaman daha az yapısal bütünlük sağlar. Telefonlarımızın da sürekli bizimle beraber olduğunu düşünürsek, her an elimizden kayıp düşme tehlikesi telefonların sağlığı açısından pek iyi sonuçlar vermiyor.

Çentikli ekranlarda ise bu tarz problemler yaşanmıyor. Tabii, ekran bütünlüğü açısından biraz kötü durabilir fakat telefonun sağlamlığı konusunda da herhangi bir zaaf yaratmıyor.