Buzullar, Düşünüldüğünden Daha Hızlı Eriyor

70’lerden kalma klasik filmlerdeki veriler ile günümüz verileri karşılaştırıldığında, Antarktika’da bulunan Thwaites buzulunun düşünüldüğünden daha hızlı eridiği öğrenildi.

Geçmişe bakarak geleceğe dair birçok şey öğrenebiliyoruz ve bu taktikle çevre bilimciler, en geriye bakabilmek için yeni bir yol keşfettiler: Klasik filmler. 1970’lerde yapılmış klasik filmlerin içerdiği Antarktika verileri araştırılarak Thwaites Buzulu’nun sanıldığından çok daha hızlı bir biçimde eridiği keşfedildi.

Hemen hemen Florida ile aynı büyüklükte olan Thwaites Buzulu, Antarktika’nın Batı kıyısında yer alıyor ve kıtanın yapısı adına büyük bir önem teşkil ediyor. Bu buzul, diğer buzullar ile okyanusun tam ortasında yer alıyor, bu yüzden eğer Thwaites eriyip giderse diğerleri de yakın zamanda aynı şekilde eriyip gidebilir.

Tüm bunlar, 1992 ile 2017 yılları arasında elde edilen en yeni bilgilere dayanıyor. Ancak daha da geriye gidilirse, veriler daha da doğru hale geliyor. Edinburgh, Stanford, Cambridge ve Imperial College London üniversitelerinden bilim insanları, 1970’lerin başında çekilmiş klasik filmlere göz atarak daha iyi veriler elde etmeyi başardılar.

Buzulların geçmişteki görüntüsüne bakıldı

Elde edilen veride, buzulun 1971 ve 1979 yılları arasındaki halleri yer alıyor. Buzulun o verilerdeki büyüklüğüyle şimdiki verilerdeki büyüklüğünü karşılaştıran araştırma ekibi, 40-50 yılda nasıl bir değişim gösterdiğini de görmüş oldular.

Elde ettikleri bulgulara göre Antarktika’nın en önemli buzullarından biri olan Thwaites, sanıldığından çok daha hızlı bir biçimde eriyor. Bu da maalesef insanlık adına hiç iç açıcı bir durum değil zira küresel ısınmadan kurtulmak yerine yıllar geçtikçe daha kötü bir hale getirmişiz. Tabii iklim değişikliklerinin de belirli bir etkisi bulunuyor ancak insanlar kadar büyük etki yaratmıyor…