Klavye Hız Testi Yapabileceğiniz İnternet Siteleri

Bilgisayarda yazı yazarken ne kadar hızlı olduğunuzu merak ediyorsanız, klavye hız testi yapabileceğiniz internet siteleri tam size göre. Bu internet siteleri ile klavyede yazı yazma hızınızı görebilir, alıştırmalar yapabilir ve yeterince çalışırsanız bir gün kendinize ait bir rekorun sahibi olabilirsiniz.

Günümüz dünyasında akıllı telefon klavyelerine hapsolmuş olsak da bilgisayarda klavye kullanarak yazı yazmak, özellikle hızlı yazabilmek hala son derece önemli bir yetenek. Duyduğunuz şeyleri aynı anda klavye ile yazıya dökmek gibi önemli beceriler, hayatın pek çok alanında işinizi kolaylaşlaştıracaktır. Yazı yazarken ne kadar hızlı olduğunuzu öğrenebileceğiniz birçok klavye hız testi sitesi bulunuyor.

Klavye hız testi internet sitelerinin pek çoğu Türkçe ve İngilizce olsa da bazılarında birden fazla dil seçeneği görebilirsiniz. Yeni öğrendiğiniz bir dil üzerinden klavye hız testi yaparak o dilin inceliklerini öğrenebilir ve alışık olmadığınız bir yazma stiline parmaklarınızı alıştırabilirsiniz. Yeterince çalışırsanız, siz yazı yazdıktan sonra klavye üzerinde duman tütmesini bile sağlamanız mümkün.

Klavye hız testi siteleri:

m5 Bilişim

10 Fast Fingers

Türk Eğitim

Şampiyon Kursları

İntersteno Türk

Klavye Çalış

Live Chat

Typing

Typing Test

Artypist

m5 Bilişim klavye hız testi internet sitesi üzerinden Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca olmak üzere 6 farklı dil seçeneği üzerinden klavye hız testi yapmanız mümkün. Seçtiğiniz dilde en sık kullanılan kelimeler, sık kullanılan şehirler ve farklı terimler üzerinden kendinizi test edebilirsiniz. Yaptığınız testi daha keyifli hale getirmek için site üzerinden özelleştirmeler yapabilirsiniz.

10 Fast Fingers, Türkçe başta olmak üzere onlarca farklı dil üzerinden klavye hız testi yapabileceğiniz bir internet sitesi. Test yapmak istediğiniz dili seçtikten sonra karşınıza 1 dakikalık temel bir test çıkıyor. Eğer yalnızca test yapmak yeterli gelmiyorsa farklı yazma oyunlarına ve metin egzersizlerine göz atabilirsiniz. Sitenin sunduğu özel yazma testi ile kendi sınırlarınızı zorlamanız mümkün.

Türk Eğitim, yalnızca Türkçe üzerinden klavye hız testi yapabileceğiniz bir internet sitesi. Sitenin öne çıkan özelliği ise test için onlarca farklı metin sunuyor olması. Test için sunulan metinlerin pek çoğu hukuki metinlerdir. Bu sayede günlük hayattaki pek karşılaşılmayan kelimeleri de görmüş ve alışık olmadığınız kelimeleri yazma konusunda kendinizi geliştirmiş olursunuz. Testi dilediğiniz gibi özelleştirmeniz mümkün.

Şampiyon Kursları internet sitesi üzerinden hem Q klavye hem de F klavye hız testi yapabilirsiniz. Site, 1 dakikalık ve 10 dakikalık olmak üzere iki farklı test sunuyor. Yeni başlayanlar için henüz 10 dakikalık test tavsiye edilmiyor ancak 1 dakikalık testlerden arka arkaya birkaç tane yaparak kendinizi daha zor testler için hazırlayabilirsiniz. Sitenin sunduğu klavye hız testi Türkçe.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı kısaca İntersteno Türk internet sitesinde bulunan klavye testi ile onlarca farklı dil üzerinden profesyonel düzeyde klavye hız testi yapmanız mümkün. Site, 1 dakikalık ve 10 dakikalık olmak üzere iki farklı klavye hız testi sunuyor. Özellikle yeni bir dil öğreniyorsanız buradaki 1 dakikalık testler ile yazma hızınızı arttırmanız mümkün.

Klavye Çalış internet sitesi, pek çok internet sitesinde bulamayacağınız 5 dakikalık ve 3 dakikalık klavye hız testi ile öne çıkıyor. Sitenin dikkat çeken diğer bir noktası ise test için kullandığınız metin türlerini kendiniz belirleyebiliyor olmanız. Magazin ve teknoloji gibi ilgilendiğiniz farklı konulara ait metinleri kullanarak farklı profesyonellik düzeylerinde klavye hız testi yapmanız mümkün.

Live Chat adından da anlaşılacağı gibi İngilizce klavye hız testi yapabileceğiniz bir internet sitesi. Sitenin arayüzü ve test aracı oldukça farklı. Test başladığı zaman siz yazdıkça metnin ilerlediğini göreceksiniz. Bazı kullanıcılar için dezavantajlı bir durum olsa da, önceden görmediğiniz metinleri anlık olarak yazma konusunda kendinizi geliştirmenizi ve İngilizce yeni kelimeler keşfetmenizi sağlayacak.

Typing internet sitesi üzerinden 1 dakikalık, 3 dakikalık ve 5 dakikalık İngilizce klavye testleri yapabilirsiniz. Site üzerinden yalnızca dakika odaklı değil, sayfa odaklı testler yapmanız da mümkün. 1, 2 ya da 3 sayfadan oluşan bir test seçtiğiniz zaman sistem size bu sayfaların ortalama kaç dakikada yazılmasını gerektiğini ve diğer detayları veriyor. Daha sonra ise test başlıyor ve siz o metni standart süre içinde tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Typing Test internet sitesi üzerinden yaptığınız testlerin hem süresini hem de zorluk seviyesini kendi seviyenize göre seçebiliyorsunuz. Testlerin seviyesine göre önce kendinizi test edebilir daha sonra ise kendinizi zorlayabilirsiniz. Üstelik site üzerinden pek çok farklı klavye hız testi oyununa da ulaşabilirsiniz. Böylece bazen sıkıcı olabilen klavye hız testini çok daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Artypist internet sitesi üzerinden yapacağınız klavye hız testi, size herhangi bir süre sınırı belirlemiyor. Test, oldukça basit bir metin ile başlıyor ve bu kısa metni ne kadar sürede yazdığınız ölçülüyor. Özellikle hızlı yazma becerisini geliştirmeye yeni başlayan kullanıcılar için ideal bir test çünkü test sırasında herhangi bir stres unsuru bulunmuyor. Yalnızca metni yazıyorsunuz.

Bilgisayarda hızlı yazma becerisini ölçmek isteyenlerin pek çok farklı dilde klavye hız testi yapabileceği internet sitelerini listeledik ve sitelerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Belki bir gün düşünce gücü ile yazı yazma şansımız olacak ancak o güne kadar klavye üzerinde gezinen hızlı parmaklar hala bir avantaj olmayı sürdürecek.