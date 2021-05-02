Yaz mevsimi geldi sayılır, havalar giderek ısınıyor ve vaktimizin çoğunu evlerde geçiriyoruz. Güçlü bir klima ya da en azından odayı serinletecek bir soğutucu ihtiyaç haline geldi. Peki, hangi ürünü almalı? Sizin için her bütçeye uygun klima ve soğutucuların bulunduğu bir klima tavsiyeleri listesi hazırladık ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık.

Havalar giderek ısınıyor, yaz mevsimi kapıda. Üstelik bir süre daha vaktimizin çoğunu evimizde geçireceğiz gibi görünüyor. Püfür püfür estirecek bir klima ya da en azından odaya serinlik katacak bir soğutucu en büyük ihtiyacımız. Klima tavsiyeleri yanıltıcı olabilir çünkü her kullanıcının ihtiyacı ve bütçesi kendine özeldir. Bazen yüksek fiyatlı bir klima bile sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip olmayabilir.

Peki, iyi bir klima ya da soğutucu nasıl seçilir? Öncelikle bütçenizi belirlemelisiniz. Çünkü klima ve soğutucu fiyatları çok geniş bir skalaya sahip. Ardından ihtiyaçlarınızı belirleyin. Nasıl bir soğutma istiyorsunuz, odanın ya da mekanın büyüklüğü nedir, yalnızca soğutsun mu yoksa farklı özellikleri de mi olsun? Her bütçeye ve ihtiyaca uygun klimalardan oluşan klima tavsiyeleri listemizi inceleyin ve tam olarak aradığınız ürünü tespit edin. Ürünün fiyatları, satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir.

Her bütçeye uygun klima ve serinletici tavsiyeleri:

Yosemite Mini Masa Fanı / 215 TL

Anself Taşınabilir Klima / 217 TL

Dalada Taşınabilir Mini Hava Soğutucu / 332 TL

Lilaoda Kişisel Hava Soğutucu / 716 TL

Joal L5N Klima / 1783 TL

Technowell TAC-7 Klima / 2179 TL

Sava HK870 Sulu Soğutucu / 2375 TL

Airfel LPCY25BM 9 Klima / 2375 TL

Electrolux EXP34U338HW / 3020 TL

LG Dual ECO S3-W12JA3AA A++ / 4489 TL

Vestel Nova 12 Klima / 4749 TL

Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W(S) / 7200 TL

Bosch B1ZMA/I12922 Klima / 7549 TL

Bosch 5000 SC 48 FS Klima / 12725 TL

Toshiba Salon Tipi 24 DI Split Klima / 29990 TL

Salon tipi, büyük alan modelleri:

29990 TL

Toshiba Salon Tipi 24 DI Split Klima, fiyatından da anlaşıldığı gibi daha çok mekanlarda ve mağazalarda, kısaca büyük alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir üründür. 25250 BTU soğutma kapasitesine ve 4,89 soğutma enerji verimliliğine sahiptir. Aynı değerleri koruyarak soğuk havalarda ısıtma amacıyla da kullanılabilir. Ses düzeyi ise bu kadar büyük bir makineye göre oldukça düşük, 42 dB. Ürünün Gittigifiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 12725 TL

Ev tipi modellere geçmeden önce büyük alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış diğer bir ürün olan Bosch 5000 SC 48 FS Klima modelinden de bahsedelim. Ürün 46000 BTU soğutma kapasitesine ve 52000 BTU ısıtma kapasitesine sahip. 62 dB ses seviyesi, bu kadar yüksek soğutma ve ısıtma kapasitesine göre oldukça başarılı. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Aşina olduğumuz tasarımlar:

Fiyatı: 7549 TL

Ev tipi kilmalarımızdan ilki, uzun yıllardır bu sektörde olan Bosch markasının B1ZMA/I12922 Klima modeli. Ürün, 12500 BTU soğutma kapasitesine ve 13000 BTU ısıtma kapasitesine sahip. Soğutma verimliliği A++, ısıtma verimliliği ise A+. Bunun anlamı, yüksek oranda enerji tasarrufu sağlıyor demektir. 56 dB ses seviyesi ise kapasite ve verimlilik oranına göre hiç de fena sayılmaz. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 7200 TL

Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W(S) Silver serisi klima modeli, uzun yıllardır görmeye alışık olduğumuz bir tasarıma sahip. Ürün, 15000 BTU soğutma ve ısıtma kapasitesine sahip. A enerji seviyesi sayesinde tam kapasite çalışırken bir enerji tasarrufu sağlayabiliyor. 4 yönlü otomatik hava salınımı özelliği ile kullanılan alandaki her bir noktanın eşit sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 4749 TL

Ülkemizin en başarılı teknoloji üretim markalarından biri olan Vestel’in Nova 12 Klima modeli, 12000 BTU soğutma kapasitesine sahip. Ürünün enerji verimliliği ise A++. Yani yapacağınız enerji tasarrufu en üst düzeyde. Model; hata teşhis ve koruma, buz çözme, otomatik fan hızı, sessiz mod, Wi-Fi kontrol gibi gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 4489 TL

Akıllı telefon piyasasından çekilse de ev eşyaları ile gönlümüzü fethetmeye devam eden LG markasının Dual ECO S3-W12JA3AA A++ model, daha model adından enerji verimliliği seviyesini duyuruyor ve yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlama garantisi veriyor. 12000 BTU soğutma kapasitesi ile evinizin en geniş odasını bile rahatça soğutarak sıcak yaz günlerini ferah bir şekilde geçirebilirsiniz. İkili koruma filtresi sayesinde odanızdaki havanın temizliğinden emin olabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Portatif klima ve soğutucu modelleri:

Fiyatı: 3020 TL

Standart klima modellerini bir kenara bırakalım ve biraz da taşınabilir modelleri görelim. Electrolux EXP34U338HW klima modeli, günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak zahmetli montaj işlemlerinden kurtulmanızı sağlıyor. Portatif bir ürün olsa da tam 12000 BTU soğutma kapasitesi ile dikkat çekiyor. Kolay kullanılabilir kontrol paneli ile odanızın havasını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 2375 TL

Airfel de uzun yıllardır klima piyasasında uygun fiyatları ile tanınan markalardan bir tanesi. Airfel LPCY25BM 9 Klima modeli portatif bir ürün. Portatif olduğuna bakmayın, 9000 BTU soğutma kapasitesine sahip. A sınıfı enerji verimliliğine sahip olması enerji tasarrufu konusunda biraz endişelendirse de bu kapasite için yeterli bir oran gibi görünüyor. 51 dB ses seviyesi ise boyutuna göre biraz yüksek. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 2375 TL

İlk kez duyanlar için söyleyelim, Sava bir İran markası. Bölgenin sıcağını düşündüğümüz zaman soğutucu konusunda tecrübeli olduklarını söyleyebiliriz. Sava HK870 modeli, bir sulu soğutucu. Yani ürün, doğal bir serinlik aracı olan suyun gücünü kullanıyor. Ürünü çalıştırmadan önce buz ya da su ile haznenin tamamını değil, yarısından fazlasını doldurun ve çalıştırın. Serinlik, şaşırtıcı olacaktır. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 2179 TL

Diğer bir portatif klimamız da Technowell TAC-7 Klima modeli. Ürün, gümüş gri rengi ile kullanıldığı odaya dekoratif bir hava katacaktır. Kattığı hava yalnızca dekoratif değil, 7000 BTU soğutma kapasitesi ile serin bir hava garantisi de veriyor. 65 dB ses seviyesi biraz yüksek olsa da zamanlayıcı, ayarlanabilir fan, hava akım yön ayarı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ürünün GittiGidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 1783 TL

Joal L5N Klima modeli, ürünün altında bulunan tekerlekleri ve yalnızca 7 kiloluk ağırlığı sayesinde herkes tarafından kolayca odadan odaya taşınabiliyor. 6000 BTU soğutma ve ısıtma kapasitesi ise küçük bir ürün için dikkat çekici. 55 dB ses seviyesi ise hiç fena değil. Ürün daha çok kış mevsimi için tasarlanmış gibi görünüyor ancak yaz mevsimi için de yeterli bir serinlik sunacaktır. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatı ile dikkat çeken modeller:

Fiyatı: 716 TL

Lilaoda Kişisel Hava Soğutucu modeli gibi küçük bir ürünün bu kadar çok işlevi olması oldukça şaşırtıcı. Ürün; hem havayı temizliyor, hem buhar salıyor, hem havayı soğutuyor, hem de 7 farklı LED ışığı sayesinde aydınlatma sağlıyor. Ufak bir cihaz olduğu için enerji tasarrufu konusunda endişe etmenizde gerek yok. Su haznesini doldurun, USB girişini güç kaynağına bağlayın ve çalıştırın. Sanki orman kenarında camı açmış gibi hissedeceksiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 332 TL

Dalada Taşınabilir Mini Hava Soğutucu gerçekten çok küçük ama çok da işlevli. Buhar salıyor, havayı temizliyor ve soğutuyor. Aynı fiyata alabileceğiniz bir vantilatöre göre çok daha güçlü. 3 farklı çalışma ayarı ile odanın havasını tam olarak istediğiniz derecede tutabilirsiniz. USB girişi sayesinde pek çok farklı güç kaynağına bağlı olarak çalışabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 217 TL

500 ml kapasiteye sahip su haznesine dilerseniz buz koyarak çok daha serin bir esinti yakalayabileceğiniz Anself Taşınabilir Klima modelinin 3 farklı güç seviyesi ile odanızın havasının tam da istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Soğuttuğu havayı hem nemlendiren hem de temizleyen model, USB girişi sayesinde pek çok farklı güç kaynağına bağlı olarak çalışabiliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 215 TL

Yosemite Mini Masa Fanı, 2400 mAh bataryaya sahip. Evet, şarjlı olarak çalışıyor. Bunun anlamı, dilediğiniz her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz demektir. Benzer modeller arasından sıyrılıp bu listeye girmesinin nedeni ise bildiğimiz ürünlerden çok daha hızlı bir dönüşe sahip olması ve bu nedenle çok daha serin bir hava veriyor olması. Çantanızda bile taşıyabileceğiniz bu ürünün 3 farklı güç ayarı bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarından sıyrılmak için kullanabileceğiniz en iyi klima ve soğutucu modellerini listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünleri fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde uygulanan kampanyalara göre değişiklik gösterse de her bütçeye uygun bir model mutlaka bulacaksınız.