YouTube, geçen yıldan beri test ettiği oyun özelliği "Playables"ı tüm kullanıcılara sunmaya başladı. Artık tüm kullanıcılar, herhangi bir indirme ihtiyacı duymadan 75'ten fazla oyunu platformun hem mobil uygulamasından hem de web sürümünden oynayabilecek.

Son zamanlarda Instagram’dan Netflix’e kadar birçok platform, farklı türlerden olsalar da oyunlara yönelik hamleler yapmaya başlamıştı. Bunlardan biri de YouTube’du. Şirket, geçtiğimiz yıl sitesi ve uygulaması üzerinden oynanabilen oyunları test etmeye başlamıştı. Oyunlar, bu kapsamda belli bölgelerde Premium abonelere sunuluyordu.

Şimdi ise tüm kullanıcıları sevindirecek haber geldi. YouTube, “Playables” ismini verdiği oyun oynama özelliğini geniş çapta kullanıma sunmaya başladı. Artık ücretli veya ücretsiz herkes herhangi bir indirme zorunluluğu olmadan YouTube’un oyun özelliğinden yararlanabilecek.

Herkese gelmesi birkaç ay sürebilir

YouTube, özellik kapsamında yer alacak oyunların sayısının da artırıldığını söylüyor. En başlarda çok az sayıda yapım Playables dahilindeydi. Ancak geniş çapta sunulmaya başlamasıyla bu sayı artırıldı. Şirket, 75’ten fazla oyunun kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. Bunlar arasında Angry Birds, Trivia Crack, Cut the Rope, Words of Wonders gibi popüler yapımlar var.

Herkese sunulmaya başlayan Playables’ın henüz size gelmemiş olabileceğini belirtelim. YouTube’un aktardığına göre oyunların dünyadaki tüm kullanıcılara ulaşması birkaç ay kadar sürebilir. Yani platformda oyun oynamak için biraz daha beklemeniz gerekebilir. Playables’ın hem web hem Android hem de iOS sürümlerinin hepsinden erişilebilir olacağını da ekleyelim.

YouTube’daki oyunlarda ilerlemenizi kaydetme ve tüm zamanların en iyi skorlarını takip etme gibi seçenekler de yer alacak. Aynı zamanda beğendiğiniz bir oyunu arkadaşlarınızla da paylaşabileceksiniz. Dev video platformu, özelliği “YouTube’u deneyimlemenin eğlenceli bir yolu” olarak tanımlıyor.

YouTube’da oyun nasıl oynanır?

Adım #1: YouTube’u güncelleyin ve uygulamayı açın.

YouTube’u güncelleyin ve uygulamayı açın. Adım #2: Uygulamada sol üstte yer alan “Keşfet” kısmına gelin.

Uygulamada sol üstte yer alan “Keşfet” kısmına gelin. Adım #3: Playables (Oynanabilirler) bölümüne basın ve oyunlara erişin.

Özellik herkese gelmediği için Playables kısmı sizde görünmüyor olabilir. Geldiğinde yukarıdaki adımları izleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.