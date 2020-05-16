Kobe Bryant Kazasının Otopsi Raporları Ortaya Çıktı

Bildiğiniz üzere 26 Ocak 2020 tarihinde NBA'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant ve kızı Gianna, helikopter kazasında hayatlarını kaybetmişti. Kaza tarihinden bu yana kaza ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor.

15 mayıs cuma günü Los Angeles Eyaleti sorgu yargıcının ofisi, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna dâhil 9 kişinin hayatını yitirdiği helikopter kazasının kurbanlarının otopsi raporlarını yayınladı.

Amerika'nın Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) tarafından yürütülen çalışma ile kaza tarihi olan 26 Ocak'ta, California bölgesindeki hava koşulları araştırılıyor. Bunun yanı sıra, Ara Zobayan isimli pilota yapılan otopsi sonucunda kanında alkol veya uyuşturucu izine rastlanmadı. Ayriyeten yine Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre helikopterin motorunda bir arızaya rastlanmadı.

Otopsi raporlarına göre bütün kurbanların ölüm nedeni 'Künt Travma'

Yapılan otopsi testlerine göre bütün kurbanların ölümüne 'künt travma' (yani sert bir cisimle çarpışma sonucu meydana gelen ölüm) sebep olmuş. 17 sayfalık otopsi raporuna sahip olan Kobe Bryant'ın tek bir ölümcül darbe yerine birden çok darbe alarak hayatını kaybettiği açıklanıyor.

Yine otopsi raporuna göre, Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna, üzerinde önde 'Bryant 2' ve arkada 'Mamba 2' şeklinde babasına atıfta bulunan ibareler olan basketbol forması ile bulundu. Ayrıca Kobe Bryant'ın 'Mamba Sport Academy' bünyesinde düzenlenecek olan turnuva için Thousand Oak bölgesine yol alan helikopterde Gianna'nın iki takım arkadaşı, takım arkadaşlarının akrabaları ve koçları yer alıyordu.

Bir başka Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu raporuna göre, Kobe Bryant'ı ve yanındakiler taşıyan helikopter, kaza yapmadan önce 184 mil hızında ilerliyor ve alçak bulut seviyesinde durmakta güçlük çekiyordu. Ayrıca pilotun, Burbank ve Van Nuys havayolları etrafında bulunan düşük görüşlü alanlarda uçuş yapabilmek için özel izin istediği gelen bilgiler arasında.

Bu bilgilerin yanı sıra pilot Zobayan, S-76B tipi helikopterlerde 1.200 saatten fazla uçuş süresine ve düşük görüş alanlarında hava taşıtı kullanma eğitimine sahipti. Fakat Federal Havacılık İdaresi tarafından helikopterin sahibine sağlanan sertifika doğrultusunda Island Express Helicopters yalnızca görüşün açık olduğu alanlarda uçma iznine sahipti. Yapılan açıklamaya göre, eğer bu kurala uyulsaydı, çarpışmaya yaklaştığı zemin, en az yarım mil önceden görülebilirdi.