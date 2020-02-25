Kobe Bryant'ın Eşi, Helikopter Şirketine Dava Açtı

Geçtiğimiz ay Kaliforniya’da geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketine dava açtı.

20 yıl boyunca aralıksız bir şekilde formasını giydiği Los Angeles Lakers ile tam beş defa şampiyonluk yaşayan Kobe Bryant, 26 Ocak’ta içinde bulunduğu helikopterin yoğun sis nedeniyle Los Angeles’ın Calabasas şehrinde bir dağın yamacına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Efsanevi ismin yanında kendisi gibi basketbolcu olan 13 yaşındaki kızı Gianna Maria-Onore Bryant da dahil olmak üzere sekiz kişi vardı ve kazadan hiçbiri sağ kurtulamadı.

NBA tarihinin en fazla sayı atan dördüncü oyuncusu olan Bryant, 18 kez NBA All-Star seçilme başarısını göstermişti. Henüz 41 yaşındayken hayata veda eden yıldız basketbolcunun eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açtı.

Vanessa Bryant, dün eşi Kobe Bryant için düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşamıştı

Şirketi "ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle" suçlayan Vanessa Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava nedeniyle helikopteri havalandırmasının yanlış bir karar olduğunu ve bu ihmalkarlığın doğrudan eşinin ve çocuğunun ölümüne neden olduğunu belirtiyor. Island Express Helicopters şirketi, spor dünyasını yasa boğan trajik kazanın ardından seferlerini süresiz olarak durdurmuştu.

Kobe Bryant ve kızı Gianna'yı taşıyan helikopter, 330 metre yükseklikte bir yamaca çakılmıştı

Helikopterin kokpit verilerini veya ses kayıtlarını tutmak için bir "kara kutuya" sahip olmaması, kazanın tam olarak hangi nedenden kaynaklandığını bulmayı zorlaştırıyor. Yoğun sis nedeniyle düştüğü tahmin edilen Sikorsky S-76B tipi helikopter, deniz seviyesinden yaklaşık 330 metre yükseklikte bir yamaca çakıldıktan sonra patlamıştı.

Öte yandan dün, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna için Los Angeles Lakers'ın sahası Staples Center’da bir anma töreni düzenlendi. Michael Jordan, Magic Johnson ve Shaquille O'Neal gibi efsanevi basketbolcuların yanı sıra, Kim Kardashian, Beyonce ve Jennifer Lopez gibi pek çok ünlünün de katıldığı tören, duygu dolu anlara sahne oldu. Bryant ve kızı Gianna, ailenin isteği üzerine anma töreninden önce ismi açıklanmayan bir mezarlığa gömülmüştü.