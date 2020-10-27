Günlük hayatta, sınavlarda hatta alışverişte bile işinizi son derece kolaylaştıracak bazı hesap yöntemleri var. Matematik konusunda başarılı olmayanlar bile bu yöntemler ile en zorlu hesapların üstesinden gelecekler. Sizin için günlük hayatta çok işinize yarayacak 7 kolay hesap yöntemini anlattık.

Matematik, pek çok öğrencinin hatta yetişkinin bile en zorluk çektiği alanlardan bir tanesi. Günlük hayatta karşımıza bazen o kadar karmaşık hesaplar çıkıyor ki, hesap makinesi kullanmadan işin içinden çıkmak mümkün olmuyor. Bu tip zorlu işlemleri kolayca çözmenize yardımcı olacak bazı kolay hesap yöntemleri var. Bu hesap yöntemleri sayesinde hesap makinesi kullanma alışkanlığınızı bile bırakabilirsiniz.

Elbette, çok büyük ve önemli işlemler sırasında işinizi sağlama almakta yarar var. Ancak günlük hayatta, sınav sırasında hatta bir alışveriş merkezinde karşınıza çıkacak anlık bir olayda bazı basit hesap yöntemleri bilmenin faydasını görecek ve iyi ki öğrenmişim diyeceksiniz. Günlük hayatta çok işinize yarayacak kolay hesap yöntemleri ile artık zihinden matematik hesabı yapmak bir çocuk oyuncağı olacak.

Sizi matematik dehası yapacak kolay hesap yöntemleri:

9 ile küçük sayıları kolay çarpma yöntemi

9 ile büyük sayıları kolay çarpma yöntemi

3 basamaklı sayıları tablo ile çarpma yöntemi

Büyük sayıları kolay çarpma yöntemi

12 ile kolay çarpma yöntemi

%15 oranını kolay hesaplama yöntemi

3 basamaklı sayıları kolay toplama yöntemi

9 ile küçük sayıları kolay çarpma yöntemi:

Adım #1: Her bir el parmağınıza 1’den 10’a kadar sıralı rakam verin.

Her bir el parmağınıza 1’den 10’a kadar sıralı rakam verin. Adım #2: 4 x 9 işlemi için 4 numaralı parmağınızı kapatın.

4 x 9 işlemi için 4 numaralı parmağınızı kapatın. Adım #3: 4 numaralı parmağın solunda kalan parmak sayısı onlar basamağıdır.

4 numaralı parmağın solunda kalan parmak sayısı onlar basamağıdır. Adım #4: 4 numaralı parmağın sağında kalan parmak sayısı birler basamağıdır.

4 numaralı parmağın sağında kalan parmak sayısı birler basamağıdır. Adım #5: 4 numaralı parmağı kapatınca solda 3, sağda 6 parmak kalıyor.

4 numaralı parmağı kapatınca solda 3, sağda 6 parmak kalıyor. Adım #6: 4 x 9 işleminin sonucu 36’dır.

Yıllar geçse de çarpım tablosu ile bir türlü barışamayan kişiler için bu yöntem hayat kurtarıcı olacaktır. Bu yöntemi, 9 ile farklı rakamların çarpımı için deneyebilir ve sonuçların her seferinde doğru olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Birkaç kez faydasını gördükten sonra vazgeçilmez matematik hilelerinizden biri olacaktır.

9 ile büyük sayıları kolay çarpma yöntemi:

Adım #1: 120 x 9 işlemini ele alalım,

120 x 9 işlemini ele alalım, Adım #2: 120 sayısını ilk olarak 10 ile çarpın,

120 sayısını ilk olarak 10 ile çarpın, Adım #3: Ardından çıkan sonuçtan 120 sayısını çıkarın,

Ardından çıkan sonuçtan 120 sayısını çıkarın, Adım #4: Kısaca 120 x 9 işlemi, (120 x 10) - 120 denklemine dönüşüyor,

Kısaca 120 x 9 işlemi, (120 x 10) - 120 denklemine dönüşüyor, Adım #5: 1200 - 120 = 1080,

1200 - 120 = 1080, Adım #6: Yani, 120 x 9 = 1080,

Bu yöntem 9 ile küçük sayıları çarparken kullandığımız parmak yöntemi kadar basit olmasa da yine de işlemi son derece kolaylaştırıyor. Bir sayı ne kadar büyük olursa olsun 10 ile çarpmak son derece basittir. Sayı çok büyük olursa çıkarma işlemi biraz zorlayıcı olabilir ancak baştan hesaplama yöntemine göre yine de oldukça kolay.

3 basamaklı sayıları tablo ile çarpma yöntemi:

Adım #1: 652 x 6 işlemini ele alalım,

652 x 6 işlemini ele alalım, Adım #2: Üç sütun tek satırlı bir tablo çizin,

Üç sütun tek satırlı bir tablo çizin, Adım #3: 652 sayısının rakamlarını sırayla sütun başlarına dizin,

652 sayısının rakamlarını sırayla sütun başlarına dizin, Adım #4: 6 rakamını satır başına yerleştirin,

6 rakamını satır başına yerleştirin, Adım #5: Her bir sütunu çapraz olarak ikiye bölün, çizgi biraz dışa taşsın,

Her bir sütunu çapraz olarak ikiye bölün, çizgi biraz dışa taşsın, Adım #6: 6 rakamını sırayla 6 ile, 5 ile ve 2 ile çarpın,

6 rakamını sırayla 6 ile, 5 ile ve 2 ile çarpın, Adım #7: Çıkan sonuçların onlar basamağını 6 ile çarptığınız rakamın sütununun üst tarafına yazın,

Çıkan sonuçların onlar basamağını 6 ile çarptığınız rakamın sütununun üst tarafına yazın, Adım #8: Çıkan sonuçların birler basamağını 6 ile çarptığınız rakamın sütununun alt tarafına yazın,

Çıkan sonuçların birler basamağını 6 ile çarptığınız rakamın sütununun alt tarafına yazın, Adım #9: Çapraz çizgi hizasındaki rakamları toplayarak tablo dışına yazın,

Çapraz çizgi hizasındaki rakamları toplayarak tablo dışına yazın, Adım #10: İlk ve son rakamları direkt olarak alabilirsiniz,

İlk ve son rakamları direkt olarak alabilirsiniz, Adım #11: Çıkan sayı 653 x 6 işleminin sonucu olacaktır.

Çok fazla adımdan oluşan karmaşık bir yöntem gibi görünebilir ancak bu kadar büyük sayıları ne kadar hızlı bir şekilde çözdüğünüze siz bile şaşıracaksınız. Yukarıdaki yöntemi kullanarak 6 dışındaki farklı rakamlarla da 3 basamaklı sayıları aynı şekilde kolayca çarpabilirsiniz. Sonuç her seferinde doğru çıkacaktır.

Büyük sayıları kolay çarpma yöntemi:

Adım #1: 7 x (500 + 30 + 1) işlemini ele alalım,

7 x (500 + 30 + 1) işlemini ele alalım, Adım #2: Parantezi açın, 7 x 500 + 7 x 30 + 7 x 1,

Parantezi açın, 7 x 500 + 7 x 30 + 7 x 1, Adım #3: Sayıları sadeleştirin, 7 x 5 x 100 + 7 x 3 x 10 + 7 x 1,

Sayıları sadeleştirin, 7 x 5 x 100 + 7 x 3 x 10 + 7 x 1, Adım #4: ilk adım işlemleri yapın, 35 x 100 + 21 x 10 + 7,

ilk adım işlemleri yapın, 35 x 100 + 21 x 10 + 7, Adım #5: İkinci adım işlemleri yapın, 3500 + 210 + 7,

İkinci adım işlemleri yapın, 3500 + 210 + 7, Adım #6: 3710 + 7 = 3717,

3710 + 7 = 3717, Adım #7: Yani, 7 x (500 + 30 + 1) = 3717,

Bu yöntemin püf noktası, büyük sayıları küçük çarpanlarına ayırarak tek tek ele almaktan geçiyor. Büyük sayıları bir anda aynı şekilde büyük sayılarla çarpmak zorlayıcı bir işlem olabilir ancak büyük sayıları rakam çarpanlarına ayırarak hesaplamak normal yoldan çok daha kolay bir hesap yapma yöntemi.

12 ile kolay çarpma yöntemi:

Adım #1: 68 x 12 işlemini alalım,

68 x 12 işlemini alalım, Adım #2: İlk sayıyı 10 ile çarpın,

İlk sayıyı 10 ile çarpın, Adım #3: Bulduğunuz sonuca iki kez ilk sayıyı ekleyin,

Bulduğunuz sonuca iki kez ilk sayıyı ekleyin, Adım #4: Yani, (68 x 10) + (68 + 68),

Yani, (68 x 10) + (68 + 68), Adım #5: İlk adım işlemleri yapın, 680 + 136,

İlk adım işlemleri yapın, 680 + 136, Adım #6: 680 + 136 = 816,

680 + 136 = 816, Adım #7: Yani, 68 x 12 = 816.

12 ile kolay çarpma yöntemi, 9 ile büyük sayıları kolay çarpma yöntemine benzer adımlardan oluşuyor. 12 daha karmaşık bir sayı olduğu için bunun yerine 10 ile çarpmak ve çarpılan ilk sayıyı iki kere sonucu eklemek gerekiyor. Biraz karmaşık gibi görünebilir ancak özellikle hızlı hesap yapmak zorunda olduğunuz durumlarda işinizi son derece kolaylaştıracaktır.

%15 oranını kolay hesaplama yöntemi:

Adım #1: 400 sayısının %15’ini bulalım,

400 sayısının %15’ini bulalım, Adım #2: Öncelikle 400 sayısının %10’u için ondalık noktasını bir rakam sola taşıyın,

Öncelikle 400 sayısının %10’u için ondalık noktasını bir rakam sola taşıyın, Adım #3: 400 = 40.0,

400 = 40.0, Adım #4: 40 = %10,

40 = %10, Adım #5: Ardından %10 oranını ikiye bölün,

Ardından %10 oranını ikiye bölün, Adım #6: 40 / 2 = 20,

40 / 2 = 20, Adım #7: Çıkan sonuca %10 oranını tekrar ekleyin,

Çıkan sonuca %10 oranını tekrar ekleyin, Adım #8: 20 + 40 = 60,

20 + 40 = 60, Adım #9: Yani 400 sayısının %15’i 60’tır.

10, 100, 1000 gibi sayılar ile işlem yapmak çok daha kolay olduğu için bu yöntemde %15 yerine %10 hesaplandı ve ardından bu sonuca kalan %5’lik kısım eklendi. %10 ve %15 oranlarını bulduktan sonra bu oranların katlarını bulmak için oranları katlar ile çarparak doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Özellikle mağazalarda ürünlerin indirim oranlarını hesaplarken bu yöntem çok işinize yarayacak.

3 basamaklı sayıları kolay toplama yöntemi:

Adım #1: 219 + 764 işlemini ele alalım,

219 + 764 işlemini ele alalım, Adım #2: Sayıların yüzler, onlar ve birler basamağındaki değerlerini ayrı olarak toplayın,

Sayıların yüzler, onlar ve birler basamağındaki değerlerini ayrı olarak toplayın, Adım #3: (200 + 700) + (10 + 60) + (9 + 4),

(200 + 700) + (10 + 60) + (9 + 4), Adım #4: İlk adım işlemleri yapın, 900 + 70 + 13,

İlk adım işlemleri yapın, 900 + 70 + 13, Adım #5: 900 + 70 + 13 = 983,

900 + 70 + 13 = 983, Adım #6: Yani, 219 + 764 = 983,

3 basamaklı sayıları kolay toplama yönteminde toplamak istediğiniz sayılar bir bütün olarak değil; oluştukları yüzler, onlar ve birler basamağındaki değerler üzerinden ele alındı. Bu yöntemi farklı sayılar üzerinde de deneyebilir hatta 4 ve daha fazla basamaklı sayılar üzerinde de uygulayabilirsiniz.

Listedeki 7 kolay hesaplama yöntemi, hayatın farklı alanlarında karşınıza çıkacak matematik işlemleri konusunda çok daha kolay sonuç almanızı sağlayacak. İlk bakışta karmaşık ya da çok gerekli değil gibi görünen bu hesap yöntemlerini öğrenmenin faydalarını hiç beklemediğiniz bir anda görebilir ve işinizi hızlıca halledebilirsiniz.