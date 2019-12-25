PlayStation 4 Üzerinden Nasıl Disney+ İzlersiniz?

Disney’in kendi yayın platformu Disney+ yayın hayatına başladı. Platforma erişmek için tek alternatif akıllı televizyonlar ya da akıllı telefonlar değil.

Geçmişte oyun konsolları yalnızca tek bir iş yapardı: Oyun oynatmak. Daha sonra bu durum değişti. VCD ve DVD oynatabilen oyun konsolları hayatımıza girdi. Zamanla bu cihazlar internete bağlanmaya başladı ve birer eğlence istasyonuna dönüştü.

Konsolda keyfini çıkarabileceğiniz son eğlence kaynağı ise Disney+ oldu. PlayStation 4 platformundan Disney+’a erişebilmek mümkün. Daha önceki versiyonlardan birini kullanıyorsanız ne yazık ki böyle bir şansınız yok.

Disney+’a erişilebilecek araçlar

Disney+ henüz ülkemizde hizmet vermiyor ancak hizmete girdiğinde kullanılabileceği pek çok platform var. Android telefon ve tabletler, Android TV’ler, Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple cihazların tamamı ve Apple TV, Xbox One, PlayStation 4 ve masaüstü internet tarayıcıları ile Disney+ içeriklerine erişilebilecek.

Disney+, PlayStation 4’te nasıl kullanılır?

Disney+ platformuna PlayStation 4 üzerinden ulaşmak oldukça kolay. Yapmanız gerekenler şu şekilde:

Disney+ servisine üye olun (henüz ülkemizde yok)

PS4 cihazınızda PlayStation Store’a gidin.

Uygulamalar bölümüne girin

Disney+ uygulamasını bulun

Uygulamayı yüklemeyi seçin.

Uygulama indikten sonra Disney+ bilgilerinizle giriş yapın

Disney+ uygulaması şu anda sınırsız indirmeyi, aynı anda dört cihaza kadar yayını ve 4K görüntü kalitesini destekliyor. Uygulamanın ülkemize gelmesinin ise en az 1 yılı bulması bekleniyor.