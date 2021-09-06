Köpeğiniz, Kuyruğuna Yanlışlıkla Bastığınızı Biliyor

Göttingen Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada köpeklerin insan davranışlarının kasıtlı olup olmadığını anlayabildiğini ortaya koydu. Kendilerine mama verilmesini bekleyen köpeklerin mamayı alamadığı farklı senaryolara gösterdiği farklı tepkiler, yanlışlıkla köpeklerinin kuyruğuna basıp vicdan azabı çekenlerin gönlünü ferahlattı.

Hiç köpeğinizin, ya da herhangi bir köpeğin kuyruğuna yanlışlıkla bastınız mı? Ya da yanlışlıkla bir yerine vurdunuz mu? Acınızı biliyoruz. Dostunuza bilerek yapmadığınızı, onun canını yakmak gibi bir niyetiniz olmadığını açıklamak istiyorsunuz. O ise size şaşkın ve biraz da hüzünlü bir şekilde bakmaya devam ediyor. Üzülmeyin, yeni bir araştırmaya göre o köpek sizin içinizi biliyor.

Almanya’da psikoloji alanından uzmanlar tarafından yürütülen bir araştırma, köpeklerin kasıtlı eylemlerle kazara yapılan eylemleri birbirinden ayırabildiğini ortaya koydu. Bir dizi testten geçirilen onlarca köpek, farklı olaylar karşısında verdikleri tepkilerle sahiplerini analiz etme yeteneklerini araştırmacılara gösterdi.

Mama ya yanlışlıkla verilemedi, ya da kasıtlı olarak verilmedi

Köpeklerin kasıtlı ve kasıtsız insan eylemlerini ayırt edebilme yeteneği olup olmadığını anlamak için sürdürülen araştırmada, 51 köpek bir dizi teste tabii tutuldu. Farklı senaryolarla ödül mamaları esirgenen köpekler, bu davranışın kasıtlı olduklarını düşündüklerinde verdikleri farklı tepkilerle idrak kabiliyetlerini ortaya koydu.

Sahipleri olmadan sessiz bir odaya alınan farklı cins ve yaştan köpekler, ortasında bir elin sığabileceği boyutta bir delik bulunan şeffaf bir panelin önüne getirildi. Panelin arkasında köpeğe görünür şekilde oturan araştırmacı, karşısındaki köpeğe elindeki ödül mamasını uzattı. Ancak uzattıktan sonra üç farklı senaryo izlendi. Birincisinde araştırmacı, köpeğe mamayı delikten uzattıktan sonra aniden geri çekti ve bunu yaparken “haha!” diye bağırdı. Sonrasında mamayı köpeğin erişemeyeceği şekilde yere koydu. İkinci senaryoda araştırmacı, ödülü kazayla yere düşürdü ve “ah!” diye bağırdı. Üçüncüde senaryoda deliksiz bir panel kullanan araştırmacı, ortada bir şey olmadığını sanıyormuş gibi mamayı köpeğe uzatmaya çalıştı. Panel tarafından engellenen araştırmacı, oflayarak niyetini belli etmeye çalıştı.

Köpeklerin çoğu, kişinin mamayı kasıtlı olarak vermediğini düşündüklerinde oturdu, kuyruk sallamayı kesti ya da yattı. Ancak karşıdaki kişinin sakarlıktan ya da bir engelden dolayı mamayı uzatamadığını gözlemleyen köpeklerin kuyruk sallama hızı arttı. Yatan köpeklerin bu davranışı sahiplerini sakinleştirmek için yaptıkları düşünülüyor. Kuyruk sallamayı durdurmak ya da yavaşlatmanın da kafa karışıklığını ve köpeğin karşısındaki olayı anlamaya çalıştığını gösteriyor.