Koronavirüs Aşısı İçin Türkiye ile Rusya Beraber Çalışabilir

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye ve Rusya, yeni tip koronavirüs aşısı geliştirmek için ortak çalışma konusunda görüşmelere başladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ve Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, video konferans yöntemiyle COVID-19 ile mücadele, aşı ve ilaç geliştirilme konularında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya ve Türkiye'deki mevcut salgın durumunun ele alındığı belirtilen açıklamada COVID-19'a yönelik aşı çalışmaları, tedavi ve salgına karşı önlemlerin gidişatı ve geçici önlemlerin kaldırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı da ifade edildi.

İki ülkede de vaka sayısında azalma mevcut:

İki ülkede de salgın konusunda negatif bir senaryoda gelişmemesi için geniş tedbirlerin alındığına işaret edilen görüşmede, salgın vakalarında düşüş eğilimi olduğuna işaret edildi. Rusya ve Türkiye'nin aşı geliştirme yönünde yaptığı çalışmaların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Türk tarafı, COVID-19 aşısı geliştirme konusunda ortak çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Bununla ilgili olarak Rus ve Türk bilim insanlarıyla uzmanlar arasında bu konuda bilgi alışverişi için istişarelerde bulunulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ülkelerin COVID-19 önlemlerini gevşetme konusundaki yaklaşımlarının da ele alındığı görüşmede Türkiye'nin salgındaki yavaşlama nedeniyle ekonomide çeşitli sektörlerin gelişmesine yönelik planın yöneticiler tarafından uygulandığını aktardığı belirtildi.

Açıklamada, "Turizm sezonunun başlamasına bağlı olarak COVID-19'un yayılmaması ve taşınmaması için özellikle de otel kurallarında değişiklik yapılmasına yönelik bir dizi önlemler alınacak. Sonuç olarak Rospotrebnadzor ile Türkiye Sağlık Bakanlığı arasında bilimsel ve teknik iş birliği konulu bir anlaşmanın geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.