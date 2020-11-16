Uğur Şahin: Önümüzdeki Kış Normale Döneriz

Pfizer firmasıyla birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucu koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. BBC'ye konuşan Şahin, hayatın gelecek kış normale döneceğini söyledi.

Aşı haberleri sonrası gündemin en önemli isimlerinden biri haline gelen BioNTech CEO'su Uğur Şahin, virüsün seyri ve aşının olası etkileri üzerine BBC'ye açıklamalarda bulundu. Almanya'da yaşayan ve eşi Özlem Türeci ile birlikte kurdukları BioNTech firmasıyla çalışmalara başlayan Şahin, Pfizer ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde koronavirüs aşısında başarıya erişmişti.

BioNTech ve Pfizer, geçtiğimiz hafta yapılan testlerdeki ilk analizler sonucu aşının COVID-19 virüsüne yakalanmayı %90'dan daha fazla oranda önlediğini söylemişti. Testlere 43 bin kadar kişinin katıldığı ve aşının üç hafta arayla iki doz halinde yapıldığı da biliniyor.

'Gelecek kış normale döneriz'

BBC'den Andrew Marr'a konuşan Uğur Şahin, aşının etkisinin önümüzdeki yaz aylarında yoğun bir şekilde görüleceğini ve gelecek kış itibarıyla hayatlarımızın normale döneceğini söyledi. Şahin, ayrıca aşının vaka sayılarına çok büyük bir etkisi olmayacağı için bu kış aylarının yine zor geçeceğini belirtti.

Aşının hastalığın bulaşmasını azaltacağına ve aşı vurulmuş bir kişideki semptomların gelişmesini engelleyeceğine inandığını ifade eden Şahin, "Ben böyle yüksek etkili bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın azalacağına inanıyorum. Belki %90 değil, belki %50 oranında. Ancak bunun salgının yayılmasında büyük bir azalma getireceğini de unutmayalım" dedi.

Nisan ayı itibarıyla dünya genelinde 300 milyon doz hedefleniyor:

Her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğine vurgu yapan BioNTech CEO'su, amaçlarının nisan ayı itibarıyla dünya genelinde 300 milyon doz dağıtmak olduğunu ve bunun sadece "etkili olmaya başlamamızı" beraberinde getireceğini belirtti.

Daha büyük etkinin ilerleyen aylarda görüleceğini belirten Şahin, "Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz ayları da bize yardımcı olacak ve gelecek yılın sonbahar / kış aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranı yakalamamız kesinlikle çok önemli" dedi.

Aşı yerinde ağrı veya hafif ateş, yan etkiler arasında bulunuyor:

Şahin, aşının yaşlılarda gençlerdeki kadar etkisi olup olmayacağı sorulduğunda, bu konuda önümüzdeki haftalarda daha iyi bir fikre sahip olmayı beklediklerini söyledi. Aşının ikinci dozunun vurulmasından sonra bağışıklığın ne kadar süreceğinin bilinmediğini de belirten Şahin, bağışıklığın bir yıl içinde düşmesi halinde ek bir aşı yapmanın "çok da zor olmaması gerektiğini" aktardı.

Aşının başlıca yan etkilerine de değinen Prof. Şahin, klasik aşı çalışmalarında olduğu gibi aşı yapılan yerde birkaç gün süren hafif ya da orta şiddetli ağrı ile bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ya da orta ateşin en sık karşılaştıkları yan etkiler olduğundan bahsetti.

Uğur Şahin'in BBC'ye açıklamalarda bulunduğu video: