Özel havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance (ULA), yeni roket iticilerinin kullanıldığı fırlatma görevini başarıyla tamamladı. Görev kapsamında Atlas 5 roketi, Ulusal Keşif Ofisi'nin (NRO) yüklerini yörüngeye taşıdı.

Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında kurulan havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance (ULA), geçtiğimiz cuma akşamı Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden 63 metre yüksekliğindeki Atlas 5 roketiyle başarılı bir kalkış yaptı.

Yer ekipmanıyla ilgili sorunlar nedeniyle dokuz gün geç fırlatılan roketin Rus yapımı RD-180 ana motoru TSİ 01.32'de ateşlenirken, ardından diğer üç katı yakıtlı GEM 63 iticiler de hemen devreye girdi. Atlas 5 roketi, dört roket motoruyla birlikte kalkış esnasında 1,8 milyon pound itme kuvveti ürettikten birkaç dakika sonra diğer üç itici yanarak düştü.

Yeni iticiler daha ekonomik:

Northrop Grumman tarafından inşa edilen yaklaşık 20 metre uzunluğundaki GEM 63 katı roket iticisi, daha önceleri Atlas 5'lerle birlikte uçan Aerojet Rocketdyne tarafından üretilen AJ-60A SRM'lerin yerini aldı. Şirket, yeni iticilerin daha ekonomik olduğunu ve zemin işleme sırasında kullanımının daha kolay olduğunu söylüyor.

NROL-101 görevi, Northrop Grumman tarafından üretilen GEM 63 roket motorlarının kullanıldığı ilk fırlatma oldu. United Launch Alliance (ULA) GEM 63'leri gelecekteki Atlas 5 görevlerinde de kullanmayı planlarken, üretici Northrop Grumman ise ULA'nın gelecekteki aracı Vulcan Centaur için daha büyük bir GEM 63XL versiyonu üzerinde çalışıyor.

Atlas 5'in 86. Ve ULA'nın 141. uçuşu olan NROL-101 kapsamında ABD'nin istihbarat ajanslarından biri olan ve hükümetin casus uydu filosunu yöneten Ulusal Keşif Ofisi'nin (NRO) yükleri yörüngeye taşındı. NRO'nun, Dünya'nın uzaydan optik ve radar görüntülerini sağlamanın yanı sıra çeşitli istihbarat teşkilatlarına güvenli iletişimler göndermek ve engellemek için "gökyüzündeki bu gözleri" kullandığı biliniyor.