Bilim Kurulu Üyesi: Zorda Kalmadıkça AVM'ye Gitmem

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin yeniden açılması hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. “Çok zorda kalmadıkça alışveriş merkezine gitmem” diyen Azap, normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.

İlk koronavirüs, nam-ı diğer COVID-19 vakası ile 11 Mart’ta tanışan Türkiye, toplam 138.657 vaka ile dünyada en çok vakaya sahip dokuzuncu ülke konumunda. Pik noktasına ulaşmasının ardından düşüşe geçen vaka ve ölüm artış hızı, normalleşme sürecinin başlamasının önünü açmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, alışveriş merkezleri ve kuaförlerin 11 Mayıs (bugün) itibarıyla sınırlı da olsa yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. AVM'lerde ise 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek. Kuaförler, berberler ve güzellik salonları ise randevusuz müşteri kabul etmeyecek.

Bugün, Türkiye’de bulunan 436 AVM’nin yaklaşık yüzde 80’inin açılması bekleniyor

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Çalar Saat” programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Çok zorda kalmadıkça alışveriş merkezine gitmeyeceğini belirten Prof. Dr. Azap, “AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” dedi.

COVID-19 salgını öncesindeki gibi topluca AVM’lere gidip saatlerce vakit geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Azap, normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağına dikkat çekti.

"AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım”

Bugün Türkiye’de bulunan toplam 436 AVM’nin yaklaşık yüzde 80’inin açılması bekleniyor. Fakat alışveriş merkezlerine gidiş eskisi gibi olmayacak. İkinci bir düzenlemeye karar, maskesiz müşteriler alışveriş merkezlerine alınmayacak. Ayrıca AVM’lere giren herkesin ateşleri ölçülecek.

Her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak ve müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak. Son olarak AVM içindeki sinema salonları, oyun alanları, spor salonları, restoranlar ve kuaförlerin kapalı kalmaya devam edeceği bilgisini de paylaşmış olalım.