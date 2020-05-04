Dolandırıcılar, Koronavirüs ile 23,3 Milyon Dolar Kazandı

Aylardır tüm dünyanın gündeminde olan koronavirüs, dolandırıcılar için de yeni bir kapı hâline geldi. FTC, yılın başından bu yana koronavirüse bağlı olarak insanların 23,3 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

Dünya genelinde 250 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, dünyanın birçok ülkesinde hayatı da olumsuz etkiledi. Birçok ekonomist, koronavirüs sebebiyle ekonomide yaşanan ve yaşanacak olan durgunluğun 1929’daki Büyük Buhran ölçeğinde olabileceğini dile getiriyor.

İnsanları bir hayli korkutan ve evlerine kapanmalarına sebep olan virüs, dolandırıcılar için de bir araç hâline geldi. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bugün yaptığı açıklamada bu yıl koronavirüse bağlı olarak tüketicilerin 23 milyon dolardan fazla para kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüse bağlı dolandırıcılıklar:

FTC, şikâyetlerle ilgili sayılarda güncellemeye gitti. Yaklaşık 35 bin kişi, sene başından bu yana dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve diğer dolandırıcılıklardan dolayı şikâyette bulundu. Komisyon, koronavirüse bağlı dolandırıcılıklar sebebiyle toplamda 23,3 milyon dolar kaybedildiğini açıkladı.

Şikâyetlerin büyük bir kısmı seyahat ve tatillerle alakalıydı. FTC, bu dolandırıcılıkların çoğunlukla geri ödemeler ve iptallerle ilgili olduğunu da söyledi. FTC tarafından açıklanan verilere göre şikâyetçiler, kendileriyle en çok telefon yoluyla iletişime geçildiğini dile getirdi. Telefonu, e-posta ve internet siteleri takip etti.

FTC, geçtiğimiz ayın başlarında yaptığı açıklamada bu sene koronavirüsle ilgili 15 bin dolandırıcılık şikâyeti aldıklarını, tüketicilerin dolandırıcılara 12 milyon dolar kaptırdığını dile getirmişti. FTC, son haftalarda gerçekleştirilen dolandırıcılık işlemlerini şöyle sıraladı:

İnsanlar, internet sitelerinden yüz maskeleri satın alıyorlar ancak ellerine ulaşmıyor.

Kişisel verileri toplayan sahte koronavirüs test siteleri mevcut.

Krediye başvuran işletmelerden bilgiler elde edilmeye çalışılıyor.

Ayrıca kendilerine koronavirüs bulaştığını ve kendilerine ödeme yapılmazsa insanlara bulaştırmakla tehdit eden dolandırıcılar olduğu da ifade edildi. İnsanları korkutarak dolandırmaya çalışanların tuzaklarına düşmemek için SMS ve e-postayla gelen güvenmediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının.