Koronavirüs Döneminde Trafik Kazaları Daha Ölümcül Oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolculuklar kısıtlanmış, insanlar evlerine kapanmıştı. Yolları boş gören insanların aşırı hız yapmasıysa kazaların ölümcüllük oranlarının yükselmesine neden oldu.

Koronavirüs salgını, hızla gezegenin dört bir yanına yayıldı. İnsanların önemli bir kısmı evlerinden çıkmamayı tercih etti. İnsanların bir kısmıysa ya işleri gereği ya da özel nedenlerden dolayı bu süreçte sokaklarda bulundu.

Yolların boş olması, insanları da daha hızlı gitmeye teşvik etti. Bu durumun olumsuz sonuçlarından biri olarak yaşanan kazaların ölümcüllük oranları artış gösterdi. Artış oranı bazı yerlerde 5 katına yaklaştı.

Boş yollar hız yapmaya yöneltiyor:

Reuters tarafından yapılan analizler, yolları boş görüp hızlananların hazin sonlarla karşılaştıklarını oldukça net bir şekilde ortaya koydu. Karşılaştırma rakamlarıysa hiç de küçük sayılamayacak artışlarla dolu.

New York kentinde yaşanan kazalarda ölüm oranı, geçen yılın nisan ayına kıyasla %167 artış gösterdi. Chicago’da bu oran %292 oldu. Boston’da da artış %65 olarak rakamlara yansıdı. İspanya’da Madrid’de yaşanan kazalardaysa ölüm oranı tam %470 daha fazla oldu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi de yaptığı bir açıklamada, insanlar yollara daha az çıkmasına rağmen bu dönemde gidilen mesafe başına ölüm oranının %37 artış gösterdiğini ifade etmişti. Açıklamada, insanların evlerinde olmaları nedeniyle yolların boş olmasının ve yapılan yol kontrolü uygulamalarının azaltılmasının insanları daha tehlikeli araç kullanmak konusunda cesaretlendirdiği ifade edildi.

Hız, kimsenin dostu değildir:

Yollara çıkan araç ve kişi sayısında önemli bir azalma olması, genel olarak trafik kazalarında yaşanan ölümlerin sayısını azalttı. Yine de kazaların ölümlü olma ihtimali büyük artış gösterdi. 1.000 kaza başına ortalamada 1,2 olan ölüm oranı bu dönemde 3,2’ye yükseldi.

Her ne kadar yolları boş gördüğümüzde “Bir şey olmaz” diyerek hız yapmayı düşünüyor olsak da aşırı hız yapmak güvenli değildir. En ufak bir dikkatsizlikte araçlar yoldan çıkabilir, ciddi kazalar yaşanabilir. Hâliyle yollarda kurallara uymak en iyi karar olacaktır.