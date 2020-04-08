Super Rush Rally'nin geliştirici şirketinin kurucu ortağı olan Ben Chen, sahip olduğu 780 bin dolarlık süper aracıyla trafik kazası geçirdi. New York caddelerinde yaşanan kaza, Chen'in olay yerinden kaçmaya çalışması ile daha da gündem oldu.

Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de bazı insanlar, yetkililerin tavsiyelerine kulak asmayarak sokaklarda dolaşmaya devam ediyorlar. Bu isimlerden bir tanesi de Super Rush Rally isimli oyunun geliştirici şirketinin kurucu ortağı Ben Chen'di. Chen, sahip olduğu süper otomobille New York caddelerinde gezerken ciddi bir trafik kazasına karıştı.

Aşağıda görüntüsünü paylaştığımız, yaşanan kaza nedeniyle hurdaya dönen araç, bir Porsche Gemballa Mirage GT. 5.2 litrelik V10 motora sahip olan araç, sahibine 650'den fazla beygir gücü sunuyor. Porsche'nin Carrera GT modelinin gelişmiş ve farklı bir versiyonu olan araç, 780 bin dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip.

İddialara göre Ben Chen, geçirdiği bu trafik kazasından sonra aracından inmeye teşebbüs bile etmeyip kaçmaya çalışıyor ve bir süre boyunca hurdaya dönen aracıyla yola devam ediyor. Ancak bu kaçış, tahmin edilebileceği üzere fazla uzun sürmüyor.

780 bin dolarlık bir süper aracın hurdaya dönmesine neden olan bu trafik kazasının sebebi şu an için bilinmiyor. Ancak hem Carrera GT'nin hem de Gemballa Mirage GT'nin sürüş zorluğu açısından kötü bir ünü var. Öyle ki Porsche Carrera GT, milyonlarca hayranı olan Paul Walker ve Roger Rodas'ın hayatını kaybettiği trafik kazalarında da başrolde yer alıyordu.

Kaza anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ve bölgedeki insanların yaptığı kayıtlar, kazanın büyüklüğünü gözler önüne sermeye yetiyor. ABD yerel basını, yaşanan bu kazadan sonra Chen'in gözaltına alınıp, önce sağlık kontrolü ve bazı testler için hastaneye götürüldüğünü ardından da kaza ile ilgili ifadesinin alındığını yazdı.

780 bin dolarlık süper aracın hurdaya döndüğü kaza anına ait görüntüler