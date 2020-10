COVID-19 Salgınında Günlük Vaka Sayısı Rekoru Kırıldı

Koronavirüs salgınında yeni bir günlük vaka rekoru kırıldı. Eylül ayında rekor olarak kayıtlara geçen 307 bin 930, dün itibarıyla 413 bin 124'e yükseldi. Kırılan rekora en çok katkı sağlayan bölge ise Avrupa. Avrupa, geçtiğimiz hafta her gün, kıta genelinde 140 bin civarında vaka bildirildi.

2020 yılının en önemli gündem maddesi olan koronavirüs salgını, ne yazık ki eykisini tüm gücüyle devam ettiriyor. Bir yandan tedavi diğer yandan aşı çalışmaları devam ediyor olsa da uzmanlar, salgını kontrol altına alabilmiş durumda değiller. Her geçen gün ağırlaşan bilanço, salgınla ilgili endişelerin artmasına yol açıyor.

14 Eylül'de sizlerle paylaştığımız haberimizde, salgında günlük vaka sayısı rekorunun kırıldığını aktarmıştık. O günkü sayılar, 307 bin 930 günlük vaka olarak karşımıza çıkmıştı. Salgın şimdi, bu rekorunu tazeledi. Uzmanlar, salgındaki gelmiş geçmiş en yüksek vaka sayısının dün itibarıyla kayıtlara geçtiğini açıkladılar. Buna göre yeni vaka sayısı rekoru, 413 bin 124 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Salgının şimdiki üssü Avrupa

Edinilen bilgilere göre Avrupa, koronavirüs salgınının merkezi durumunda. Öyle ki geçtiğimiz hafta boyunca her gün, kıta genelinde 140 bin civarında vaka bildirildi. Sayılar o kadar ciddi boyutlara ulaşmış durumda ki, Avrupa'daki günlük vaka sayısı, ABD, Hindistan ve Brezilya'dan bildirilen rakamların toplamına yakın seviyede.

Avrupa'daki durum, özellikle de son günlerde kritik bir süreçten geçiyor. Çünkü Avrupa ülkeleri, toplam vaka sayısını her 9 günde 1 milyon artırıyorlar. Ayrıca dünya genelinde bildirilen her 100 vakanın 34'ü Avrupa ülkelerinden geliyor. Olayın daha da can alıcı noktası ise hükümetlerin, kısıtlama getirmek istemelerine rağmen bölge halkının bu kısıtlamalara karşı çıkıyor olması.

Salgının Avrupa'daki merkezi ise Fransa

Açıklanan istatistiklerin detaylarına baktığımızda, kıta merkezinin Fransa olduğunu görüyoruz. Çünkü Fransa, günlük 19 bin 425 vaka ile Avrupa'nın en yüksek haftalık vaka sayısı ortalamasına sahip. Fransa'yı ise sırasıyla İngiltere, Rusya, İspanya ve Hollanda takip ediyor.

Bu arada salgın sadece Avrupa değil, diğer bölgeleri de kasıp kavurmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden edindiğimiz son bilgilere göre ilk günden bu yana bildirilen toplam vaka sayısı 40 milyon barajını da aşmış durumda. Küresel çaptaki can kayıpları ise 1,1 milyonu çoktan geçti. Türkiye için baktığımızda da durumun pek iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Dün akşam açıklanan verilere göre ülkemizde 347 bin 493 aktif vaka bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9,300 sınırına dayanmış durumda.