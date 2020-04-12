Koronavirüs tüm dünyada hasar bırakmaya devam ediyorken bilim insanlarından üzücü bir haber geldi. Hong Kong'da yapılan bir araştırma sonucunda koronavirüsün SARS virüsünden çok daha etkili olduğu ve kontrol altına alınmasının temmuz ayını bulacağı belirtildi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs, birçok hasar bırakmaya devam ediyor. Ülkemizde de bulunan virüs solunum yolu hastalığı olarak kabul ediliyor. Hava ve temas yoluyla kolayca bulaşabilen virüs ölüme kadar ilerleyebiliyor. Özellikle yaşlılarda ve başka rahatsızlıkları bulunan hastalarda daha etkili olan virüsün ne zaman kontrol altına alınacağı ise merak konusu. Kimse net bir tarih veremese de Hong Konglu bilim adamlarından bizleri üzecek bir haber geldi: Salgının temmuza kadar kontrol altına alınması imkansız.

Hong Kong Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları koronavirüs üzerine çalışma yapmaya karar verdi. Koronavirüse yakalanan hastalardan 6 tanesi, bilim için yapılan bu çalışmada dokularının kullanılmasına izin verdi. Bu 6 hastadan alınan akciğer dokuları laboratuvarda incelendi. Çalışmada görevli doktorlardan biri olan Jasper Chan Fokwoo, virüsün adeta bir ninja gibi olduğunu ve vücut içindeki bağışıklığı düşürerek ürediğini belirtti.

Koronavirüs SARS'a göre daha tehlikeli

South China Morning Post'ta yazılan bir habere göre, araştırma sonucunda korkutucu bir gerçek ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve yine çok büyük hasarlara neden olan SARS virüsü 48 saat içinde ortalama 15 defa ürerken, koronavirüsün aynı süre zarfında neredeyse 100 defa üreyebileceği ortaya çıktı. Bununla birlikte, koronavirüsün SARS virüsüne göre daha yavaş bir şekilde ilerlediği ve bu nedenden dolayı belirtilerinin daha geç ortaya çıktığı belirtildi.

Virüsün yavaş ilerlemesi, bazı semptomların görülmemesi ya da yüksek şiddette olmayan semptomların fark edilmemesi bu hastalığı yenmemiz için en önemli sorunlardan biri. Koronavirüsün böyle olmasından dolayı tedbirlerin uzun bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi. Mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, virüsün temmuz ayına kadar kontrol altına alınmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.