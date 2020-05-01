Avrupalı uçak üreticisi Airbus, koronavirüs nedeniyle havacılık ve endüstri sektörünün tarihindeki en büyük krizi yaşadığını söyledi. Şirket, 2020’nin ilk çeyreğinde 419 milyon euro zarar etti.

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden biri olan Airbus, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini geçiriyor. Şirket, 2020’nin ilk çeyreği için açıkladığı sonuçlarda 419 milyon euro zarar ettiğini açıkladı. Havacılık şirketinin genel müdürü Guillaume Faury, “Airbus, havacılık endüstrisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük kriz tarafından vuruldu” diyerek 2020’nin ilk 3 ayında 419 milyon euro kaybettiklerini duyurdu.

Avrupalı uçak üreticisi, dünya genelindeki pek çok havacılık şirketi gibi zor zamanlar geçiriyor. Binlerce çalışanına ücretsiz izin vermek zorunda kalan şirket, batmamak için milyarlarca dolarlık kredi istedi. Faury, bu zararın büyük krizin sadece erken aşaması olduğunu vurguladı. Önümüzdeki süreçte Airbus’ın daha büyük zararlarla karşılaşacağı düşünülüyor.

2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 15’lik gelir düşüşü elde eden Airbus, ticari uçak teslimatlarında da 162’den 122’ye kadar geriledi. Koronavirüs nedeniyle uçuş yapamayan firmalar, havayolu filoların büyük kısmını yerde tutarken yeni uçak teslimatlarını da erteleme kararı aldı. Havayolu firmalarının yaşadığı bu zorlu süreç ise Airbus ve Boeing gibi ticari uçak üreticilerine son derece olumsuz yansıdı. İki şirket, tarihlerinin en zorlu sürecini geçirirken, hükümetlerden milyarlarca dolarlık krediler istediler.

Airbus’ın CEO’su, “Airbus’ın geleceğini korumak için bir dizi önlem uyguluyoruz. Bu salgınla birlikte yaşamayı öğrenerek yolcuların hava yolculuğuna yeniden güvenmeleri için endüstrinin kalanıyla birlikte çalışmalıyız.” şeklinde açıklama yaptı. Daha önce de uçak üretimlerini üçte bir oranında azaltmayı planladıklarını söyleyen Airbus, bu haftanın başlarında Kuzey Galler’deki Broughton tesislerinde çalışan 3000’den fazla personelin ücretsiz izne çıkarılacağını doğrulamıştı.

Koronavirüsten sonra ne olacak?

İnsanlık koronavirüsü yendikten sonra ne olacak? Milyonlarca insanın aklını kurcalayan bu soru, şirketlerin de korktuğu konuların başında geliyor. Eninde sonunda bu salgını yeneceğiz, ancak gelecek eskisi gibi olmayabilir. İlk başta insanların havayolu gibi şirketlere yeniden güvenmesi gerekiyor. Pek çok kişinin uzun süre seyahat ederken daha teminli yaklaşacağı düşünülürken özellikle sık koltuklara sahip olan uçak yolculukları daha az tercih edilebilir.