Koronavirüse Yakalanan Enes Batur Yurda Yerleştirildi

Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin ve kız arkadaşı, yayıncının Beykoz’daki lüks villasında bulunamadı. Bunun ardından ikili yurda yerleştirildi.

Ünlü YouTuber Enes Batur, dünyayı saran koronavirüs pandemisinden kaçamamış ve COVID-19’a yakalanmıştı. Enes Batur ve kız arkadaşı bunun üzerine evlerinde karantinaya girmeleri için yönlendirilmişti.

İddialara göre ünlü YouTuber ve sevgilisi, filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimlerde yayıncının yaşadığını belirttiği adreste yoktu. Bunun üzerine Enes Batur, yetkili birimler tarafından bir öğrenci yurduna yerleştirilerek karantinaya alındı.

Enes Batur ve sevgilisi yurda yerleştirildi

Enes Batur’un evinde olmadığının ortaya çıkmasının ardından, yayıncının evinin bulunduğu Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarına uymayan Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe’de bulunan bir öğrenci yurdundan karantinaya alındı.

Koronavirüs pandemisi döneminde açıklanmış olan evde izleme (karantina) kurallarına göre kişilerin evde en az 14 gün geçirmeleri gerekiyor. Bu süreçte aile üyelerini korumak için kendilerini evin içinde dahi izole etmesi gereken kişiler misafir kabul edemiyor, başkalarıyla etkileşimlerini de oldukça kısıtlı hale getiriyor.

Enes Batur’dan sert açıklama

Enes Batur ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oldukça sert bir tavır sergiledi. Ünlü yayıncı, paylaştığı hikayede “Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi.

Ünlü yayıncı yaptığı paylaşımla durumdan ciddi şekilde rahatsız olduğunu da göstermiş oldu. Umuyoruz ki hem Enes Batur, hem de hastalığı atlatmaya çalışan herkes bu süreci sağ salim atlatacaktır.