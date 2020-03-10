Enes Batur'un YouTube'a Video Yüklemesi Yasaklandı

Enes Batur, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını açıkladı. Verilen ceza nedeniyle YouTube'a video yükleyemeyen Batur, söz konusu cezaya isyan etti.

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından bir tanesi olan Enes Batur, şu sıralar gündemden düşmek bilmiyor. Bir süre önce Ankara'daki bir üniversitenin yaptığı araştırma ile gündeme gelen Batur, geçtiğimiz günlerde ise adli bir olayda sanık pozisyonuna düştü. Son dönemlerde iyi günler geçirmeyen genç YouTuber'a şimdi YouTube'dan bir tokat geldi.

Youtube, tartışmasız bir şekilde dünyanın en büyük video paylaşım platformu ve Enes Batur da YouTube Türkiye'nin en önemli içerik üreticilerinden bir tanesi. Ancak son olaylar, Batur'un günden güne büyüyen kanalını biraz sekteye uğratacak gibi görünüyor.

Enes Batur, Instagram üzerinden yaptığı bir açıklamayla eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını ve platforma video yükleyemediğini açıkladı. Batur, yaptığı açıklamalarda YouTube yönetiminin vermiş olduğu bu cezayı haksız bulduğunu ifade etti. Genç YouTuber, söz konusu cezanın geçmiş dönemlerde de verildiğini ifade etti ve aldığı cezayı şöyle duyurdu;

Enes Batur'un YouTube'un video yükeleme yasağı ile ilgili paylaşımı

Batur, Instagram üzerinden yaptığı açıklamalarda birkaç günlük videosunun hazır olduğunu ancak verilen bu ceza nedeniyle videolarını yükleyemediğini ve hiçbir şey yapamadığını açıkladı. Enes Batur'un, söz konusu cezaya "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Enes Batur'un YouTube hesabındaki video yükleme cezasının ne zaman kaldırılacağı şu an için bilinmiyor.