Lazer Işığından Dokuma Kuantum İşlemcileri Üretildi

Avustralya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bir araya gelen uluslararası bir bilim ekibi, lazer ışığından yapılmış büyük ölçekli bir kuantum işlemcisinin prototipini üretti. Lazer ışığından üretilen yeni işlemci, ışıktan oluşan kuantum bileşenlerin sayısını aşırı sayılara ölçeklendiren dahili bir ölçeklenebilirliğe sahip olmasıyla önem arz ediyor.

Kuantum bilgisayarları zor sorunlara oldukça hızlı çözümler vaat ediyor, ancak bunu yapmak için çok sayıda kuantum bileşene ihtiyaç duyuluyor ve bu bileşenlerin neredeyse kusursuz bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Mevcut kuantum işlemciler hâlâ küçükler ve hatalara meyilliler. Bu yeni kuantum tasarımı ise, klasik bilgisayarların önemli sorunlarına daha iyi performans göstermek amacıyla gerekli ölçeğe ulaşmak için ışığı kullanarak alternatif bir çözüm sunuyor.

RMIT üniversitesi Kuantum Hesaplama ve İletişim Teknolojileri Merkezi (CQC2T) Baş Araştırmacısı Dr. Nicolas Menicucci, “Bugünün kuantum işlemcileri oldukça etkileyici olsa da mevcut tasarımların son derece büyük boyutlara kadar ölçeklendirilip ölçeklendirilemeyeceği belli değil. Yaklaşımımız, en başından beri yerleşik olan aşırı ölçeklenebilirlikle başlıyor, çünkü küme durumu adı verilen işlemci tamamen ışıktan üretiliyor” açıklamasını yaptı.

Işık, kuantum işlemci olarak nasıl kullanılıyor?

Bir küme durumu kısaca, belirli bir şekilde ölçüldüğünde kuantum hesaplamaları yapan geniş bir kuantum bileşenleri topluluğu olarak açıklanabilir. Küme durumunu sağlamak için özel tasarlanmış kristaller, sıradan lazer ışığını, sıkışmış ışık denen bir miktar kuantum ışığına dönüştürüyor. Bu daha sonra ise bir ayna, ışın bölücü ve optik fiber ağ tarafından bir küme durumuna dönüştürülüyor. Dr. Menicucci, “Gerçek dünyadaki sorunlara faydalı olması için, bir küme durumunun yeterince büyük ve doğru dolaşıma sahip olması gerekiyor. Küme durumları önerildiği günden itibaren geçtiğimiz yirmi yılda başarısız oldu, ancak bizim üretimimiz tamamen başarılı” açıklamasında bulundu.

UNSW Canberra'daki CQC2T Baş Araştırmacısı Dr. Hidehiro Yonezawa ise, “Bu çalışmada, herhangi bir sistemde ilk defa yapısı evrensel kuantum hesaplamasını mümkün kılan büyük ölçekli bir küme durumu yaptık. Deneyimiz, bu tasarımın uygulanabilir ve ölçeklenebilir olduğunu gösteriyor” dedi.