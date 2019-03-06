Kulağınızın Pasını Söküp Atacak Ford Shelby GT350 Mustang

Daha önce satışa sunduğu özel tasarım araçlarla adından sıkça söz ettiren Hennessey, yeni sanat eseri Ford Shelby GT350 Mustang'in videosunu yayınladı.

Amerikan otomotiv devi Ford’un Shelby GT350 Mustang modeli, halihazırda efsane otomobiller arasında yer alıyor. Aracın kalbinde bulunan 5.2 litrelik Voodoo V8 motor, hem performansı ile hem de çıkardığı seslerle Ford Shelby GT350 Mustang’in gücünü açık bir şekilde gösteriyor.

Bir performans otomobili üreticisi olan Hennessey, şu ana kadar gördüğünüz en etkileyici GT350 modelini ortaya çıkarmak için endüksiyon ve egzoz sistemini iyileştirdi. Üstelik araca yeni bir yakıt aktarma sistemi de kurdu. Bu sayede Ford Shelby GT350 Mustang, Hennessey HPE850 GT350’ye evrildi.

Peki Hennessey HPE850 GT350 tam olarak ne vadediyor? 0’dan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3.3 saniyede; 0’dan 200 km/s hıza ise 10.8 saniyede çıkabilen bir araç. Aşağıdaki videodan da izleyebileceğiniz gibi araç, çıkardığı seslerle adeta ‘ben buradayım’ diyor. 790 beygirlik gücün etkileyici bir gürültü yaptığını söyleyebiliriz.