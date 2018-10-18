Yerli teknoloji şirketi Nobium tarafından yayınlanan, kullanıcıların alışveriş fişlerini yükledikçe ödüller kazandıkları mobil uygulama Qumpara, artık körfez ülkelerinde ve Doğu Afrika ülkelerinde de kullanılacak. Nobium yetkilileri, yeni pazarlara açılmak için ortaklık kurdukları Saba Investing yetkilileri ile süreci açıkladılar.

Bir yerli şirketimiz daha, sunduğu hizmeti yurt dışındaki kullanıcılara sunma başarısına ulaştı. Saba Investing ile anlaşmaya varan Nobium, Qumpara adındaki uygulamasıyla artık körfez ve Doğu Afrika ülkelerinde de boy gösterecek. Ülkemizde geniş bir kitleye hitap eden Qumpara uygulaması, kullanıcılarına alışveriş fişleriyle ödül kazanma imkanı sunuyor.

Yapılan anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Saba Investing Genel Müdürü Mohamed Hamid Al-Ahmar, “Saba olarak yolculuğumuza, Türkiye’deki yerel start-up şirketlerini uluslararası sahaya taşıma amacıyla başladık. Her bölgenin kendisine has özellikleri ve market karakteristiğinin olduğunun farkındayız. Körfez ülkelerinde yüksek alım gücü, Kuzey Afrika ülkelerinde yüksek eğitim seviyesi ve Doğu-Batı Afrika Bölgesinin gelişmekte olması bu bölgede yatırım yapılacak piyasaların olduğunu gösteriyor. Tabi ki farklı marketler farklı düzenleme ve regülasyonlara tabi oluyor. Saba bu noktada küçük şirketlerin izleyeceği yolu kolaylaştırıyor” dedi.

Saba Investing Program Müdürü Ahmed Raşid ise “Bugün Türkiye’nin en başarılı projelerinden biri olan Qumpara ile imzaladığımız anlaşmayı halka duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Qumpara’nın Kurucusu Banu Turgut Ahıska, imzalanan anlaşma ile ilgili olarak bu ortaklıktan büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Qumpara’nın yola koyulduğu günden beri Türkiye’de 24 farklı şirket ile sürekli olarak çalıştıklarını, 200.000’in üzerine kullanıcıya hitap ettiklerini belirten Ahıska global bir marka olabileceklerinin de sinyalini verdi.

Qumpara nedir, nasıl kullanılır?

Yukarıda da söylediğimiz gibi, kullanıcıların alışveriş fişlerini yükleyerek ödül kazanma şansına kavuştuğu Qumpara, anlaşma sağlanan yerlerden ödül kazanmanızı sağlıyor. Ödüller, yine çok sık ihtiyaç duyulan ürünlerden oluşuyor. PG, Philips, Solo, Unilever gibi firmaların marketlerde satılan ürünlerini ödül olarak verilen Qumpara’yı kullanmak ise çok kolay.

Aşağıda verilen bağlantılardan uygulamayı akıllı telefonunuza yükleyebilir, alışverişinizi yaptıktan sonra fişinizin fotoğrafını uygulamaya yükleyebilirsiniz.

Qumpara’ya uluslararası bir marka olma yolunda başarılar diliyoruz.