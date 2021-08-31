Kurşunlu Benzin Kullanan Ülke Kalmadığı Açıklandı

Birleşmiş Milletler ve Çevre Programı (UNEP) dünya için son derece zararlı olan kurşunlu benzinin dünya üzerinde hiçbir ülke tarafından kullanılmadığını açıkladı.

Kurşunlu benzin, çevreye ve özellikle insan sağlığına yıkıcı zararlar vermesi sebebiyle dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde kullanılması bir bir yasaklanmaya başlanmıştı. Onlarca kişinin ölümüne ve insan sağlığının bozulmasına yol açan bu yakıt türü, ülkemizde 1996 yılında yasaklanmıştı ve kurşunlu benzini kullanan ülkeler arasında sadece Afrika ve Mozambik gibi üçüncü dünya ülkeleri kalmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), son yaptığı açıklamada Cezayir'in bu temmuz ayında kurşunlu benzin kullanımının sonlandırmasıyla birlikte dünya üzerinde bu yakıt türünü kullanan hiçbir ülke kalmadığını açıkladı. BM Genel Sekreteri, kurşunlu benzin kullanımının global çapta sona ermesini "uluslararası bir başarı öyküsü" olarak nitelendirdi.

Cezayir, temmuz ayında kurşunlu benzin kullanımını sonlandırdı

Kurşunlu benzin, bugüne kadar birçok insanın ölümüne ve toplum sağlığının yavaş da olsa gittikçe bozulmasına yol açtı. Kurşunlu benzin kullanımının sonlandırılması için yaklaşık 20 yıl boyunca mücadele veren Claire Cameron Patterson, uzun süreli yaptığı araştırmalar sonucunda kurşunlu benzinin insanlarda kurşun zehirlenmesine yol açtığını ve dolayısıyla delirium, zeka geriliği, gelişme bozuklukları ve kanser gibi hastalıklara yol açtığını kanıtlamıştı.

Sadece insan sağlığına değil, aynı zamanda yaşadığımız dünyaya da büyük ölçüde zarar veren kurşunlu benzin kullanımının sonlanması, başta Patterson olmak üzere toplum sağlığını ve çevreyi önemseyen insanlar için sevindirici bir haber olmuştu. Elbette kurşunlu benzinin dünya çapında kullanılmaması çok uzun bir zaman aldı. Yüksek gelirlere sahip birçok ülke, 1980'lerde bu yakıt türünün kullanılmasını yasaklamaya başlamıştı ancak üçüncü dünya ülkelerinin kurşunlu benzinden tamamen kurtulması, 2021 yılını buldu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Cezayir'in temmuz ayında kurşunlu benzin kullanımını sonlandırmasıyla birlikte dünya üzerinde bu yakıt türünü kullanan başka ülke kalmadığını açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Kurşunlu benzin kullanımına son vermek, her yıl kalp hastalığı, felç ve kanserden kaynaklanan milyonlarca erken ölümü önleyecek. Zeka gelişimleri zarar görmüş çocuklar da böylelikle korunacak."