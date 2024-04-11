Sosyal medyada "Kedilerle Tarih" ismiyle paylaşımlar yapmaya başlayan bir hesap, kısa sürede viral oldu. Tarihsel olayları viral kedi videolarıyla anlatan hesap, ilginç ve eğlenceli içerikler çıkarıyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, çoğu zaman ilginç meydan okuma videolarıyla karşımıza çıkıyor. Ancak bu demek değil ki TikTok'taki tüm videolar anlamsız. Bazı kanallar, gerçekten de ilginç ve eğlenceli içerikler üretmeyi başarıyorlar.

Onlardan bir tanesi de yakın bir geçmişte açılan "Kedilerle Tarih" kanalı. Henüz birkaç videosu bulunan hesap, tarih üzerine çeşitli videolar oluşturuyor. Bu videoları ilginç kılan şey ise kedi animasyonlarının kullanılıyor olması. Böylelikle kullanıcılar, eğlenceli bir şekilde tarih bilgisi edinme imkânı yakalıyorlar.

İşte o hesapta paylaşılan içeriklerden biri:

Yukarıdaki video, hesabın yaptığı ilk paylaşım. Kurtuluş Savaşı dönemi, kedi teması ile eğlenceli bir şekilde ele alınmış durumda. Yavaş yavaş viral hâle gelmeye başlayan içerikler, sosyal medya kullanıcılarının eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak gibi görünüyor.

Bu arada; Kedilerle Tarih, Instagram ve X'te de hesaplara sahip. Ancak en büyük kullanıcı kitlesi, TikTok'taymış gibi görünüyor. Hesabın TikTok sayfasına buradan, Instagram sayfasına buradan, X sayfasına da buradan ulaşılabilir.

Kedilerle Tarih kanalından yapılan diğer paylaşımlar:

Kedilerle Tarih kanalının paylaşımlarını nasıl buldunuz? Sizce böyle eğlenceli tarzda videolar, insanların tarihe olan ilgisini artırır mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...