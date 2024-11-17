Yuva inşa etme konusunda kuşlar, ellerinden gelenin en iyisini yapar. Yavrularını sıcak ve güvende tutmak için uğraşırlar. O hâlde neden sağlıksızlığıyla bilinen sigara izmaritlerini yuvalarına taşıyorlar?

Kuşların zaman zaman ağzında çer çöp taşıdığına denk gelebilirsiniz. Bunu genellikle yuvalarını inşa etmek için yaptıklarını biliyoruz.

Ancak bazen bu çer çöplerin arasında sigara izmariti de oluyor ve amacı, tahmin ettiğimizden farklı.

Kuşların yuvalarına izmarit taşıması, faydalı bir amaca hizmet ediyor.

Kuşların yuvalarını sigara izmaritleriyle doldurması, dışarıdan bakınca sağlıksız gelebilir ancak bunu yapmalarındaki sebep, tam tersi bir işleve sahip.

Tütün yapraklarındaki kimyasallar, parazitik akarlar gibi eklembacaklıları kovuyor. Biology Letters1’de yayımlanan çalışmada, yuvalarda selüloz asetat miktarı (sigara izmaritlerinin bir bileşeni) ne kadar fazlaysa yuvanın o kadar az parazitik akar ve kene içerdiğini buldular.

Bu canlıların gelişmekte olan kuş yavrularının tüyleri ve kanıyla beslendiğini düşününce yaptıkları şey çok mantıklı geliyor.

Araştırmacılar ise kuşların sigara izmariti toplamasının, eski bir adaptasyonun kentsel bir varyasyonu olabileceğini düşünüyor.

Sigara izmaritlerinin faydalı yanları olsa da zararlarını göz ardı edemeyiz.

Öte yandan araştırmacılar, sigara izmaritleri anti-parazit etkilere sahip olsa da kuşlar için henüz bilinmeyen etkileri olabileceği konusunda uyarıyor çünkü sigara izmaritlerindeki pek çok bileşik kanserojen.

Hatta sigara izmariti fazla olan yuvalardaki yavrular, genetik problemlere sahip olma eğiliminde.

Eski zamanlarda insanlarda bile aynı eylem söz konusuydu.

İnsanlar tütünü keyif amaçlı kullanmaya başlamadan önce “nicotinia” bitkisi, böcekleri uzaklaştırmak için kullanıyordu. Yani insanların bile mahsullerden uzak tutmak için bu maddeyi kullandığı biliniyor.

Kuşlarla ilgili merak edilen diğer konular: