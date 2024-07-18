Bir Mühendis Programlamış Gibi: Kuşlar Neden Hep ‘V’ Şeklinde Uçuyor?

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Göç hâlinde olan kuşlar çoğu zaman “V” şeklinde uçuyorlar. Bunun sebebi ise onların epey yararına bir şey. Sanki programlanmış gibi yaptıkları bu eylemin ilginç sebebini anlatalım.

Gökyüzüne başınızı kaldırıp birlikte uçan kuşlar gördüğünüze bir şeyler dikkatinizi çekmiş olabilir. “V” şeklinde uçmaları gibi. Sanki birlikte bir dans kareografisi öğrenmiş de onu uyguluyormuşçasına tüm kuşlar aynı şekilde uçuyor.

Hepsinde ortak olan bu hareketin sebebi ne? Aslında böyle uçmasalardı çok daha fazla yorulup çok daha az yol katedebilirlerdi! Nasıl mı?

Enerji tüketimini azaltıyorlar.

kuş

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre “V” şeklinde uçan kuşlar, aerodinamik açıdan en uygun şekilde uçuyor. Nasıl mı? Uçuş esnasındaki kanat hareketleri, sürüdeki en yakın kuşun hareketine göre ayarlanıyor ve hava akımı verimli bir şekilde kullanılıyor.

Yani öndeki kuşun biraz yanında ve arkasında uçarak onun oluşturduğu yukarı yönlü hava akımından faydalanıyor. Bu şekilde uçtuklarında kanat hareketleri birbiriyle uyumlu olurken birbirlerinin arkasında uçtuklarında aynı uyum ve aerodinamik görülemiyor.

Uçaklarla benzetme yapıyorlar.

kuşlar neden v şeklinde uçar

Uçaklar da V şeklinde uçtuklarında yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yüzden kuşlarla benzetiliyorlar fakat kuşların kanatları uçaklara göre hareketli olduğu için kanat çırpma hareketiyle uçakların uçuşunun karşılaştırılamayacağını iddia edenler de var.

Sonuçta biri hareketsiz kanatlara sahipken diğeri düzenli akımlarla kanat çırpma hareketleri yapıyor. Her ne olursa olsun, kuşların bu şekilde enerjiden tasarruf ettiği ortada.

Kaynaklar: Nature, TUBİTAK

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