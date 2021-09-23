Kuveyt Türk, Avrupa'nın En İyi İşvereni Seçildi

Great Place to Work Enstitüsü (GPTW), Türkiye'deki katılım bankalarından Kuveyt Türk'ü Avrupa'nın en iyi işvereni seçti. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'nin en iyi işvereni seçilen Kuveyt Türk, bu başarıya ulaşan ilk Türkiye merkezli şirket oldu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, e-ticaret devi Gittigidiyor'un Avrupa'nın en iyi beşinci işvereni olduğundan bahsetmiştik. Şimdi sizlere, bu ödülün zirvesinde olan isimden bahsedeceğiz. Araştırmayı gerçekleştiren Great Place to Work Enstitüsü (GPTW), Türkiye'deki köklü katılım bankalarından Kuveyt Türk'ü, Avrupa'nın en iyi işvereni seçti.

Daha önce Türkiye merkezli hiçbir şirket, Great Place to Work'un araştırmasında bir numara olamamıştı. Bu bağlamda Kuveyt Türk'ün elde ettiği başarı, bir ilk niteliğinde. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar, bu unvanın şirket yönetimini fazlasıyla memnun ettiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca bu bankanın geçtiğimiz aylarda da Türkiye'nin en iyi işvereni unvanı kazandığını söylemeden geçmeyelim.

"Çalışanlarımıza verdiğimiz değerin teyidi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şu ifadeleri kullandı:

Kurulduğumuz ilk günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları politikamızı da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. 6 bini aşkın çalışanımızın 'İyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini sağlayan süreçlerimizle tüm çalışanlarımıza mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük önem veriyoruz. Çalışanlarımızın, fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dâhil oldukları ve çalışırken güven duydukları, motive oldukları bir ortam oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir neticesi olarak ülkemiz için bir ilke imza atmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım finans sektöründe olduğu gibi insan kaynakları alanındaki çalışmalarımızla da öncü olduğumuzu tescilleyen Avrupa’nın En İyi İşvereni ödülü, aynı zamanda çalışanlarımıza verdiğimiz değerin ne kadar büyük olduğunun da teyidi mahiyetindedir. İş yeri kültürümüzü daha iyi bir noktaya getirmek ve çalışan deneyimini artırmak için özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.

Kuveyt Türk'ün Avrupa'nın en iyi işvereni seçilmiş olması, bir tesadüf değil. Şirket, çalışanlarının refahını üst seviyelerde tutabilmek için elinden geleni yapıyor. Örneğin Kuveyt Türk'te, çalışanların ilgi alanlarında vakit geçirmelerini sağlayan bazı programlar var. Gelişim Mutfağı ve Kuveyt Türk Akademi gibi uygulamalar, bunun örneklerinden...