Kuzey Kore, İlk Koronavirüs Vakasını Açıkladı

Kuzey Kore, tarihinin ilk koronavirüs vakasını bildirdi. Tüm dünyanın atlatma noktasına geldiği salgının Kuzey Kore'ye nasıl sıçradığı bilinmezken, ülke genelinde kapanma kararı alındı.

2019 yılından beri hayatımızı esir alan COVID-19 salgını, şimdilerde pek çok ülke için geçmişte kalmış bir mesele gibi görünüyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke, artık salgınla ilgili kısıtlamaları kaldırmış durumda. Ancak dünya koronavirüs pandemisinde yeni bir döneme geçiş yaparken dünyanın en izole ülkesi Kuzey Kore'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülke, tarihindeki ilk koronavirüs vakasını resmen bildirdi.

Kuzey Kore, pandeminin patlak verdiği ilk günden beri bir tek koronavirüs vakası bile bildirmemişti. Ancak şimdi bu durum değişmiş durumda. Diğer ülkeler vaka sayılarını paylaşmayı bile bırakmış durumdayken Kuzey Kore, ilk koronavirüs vakasını tespit ettiğini ve ulusal kapanma kararı aldığını açıkladı.

"Ülkedeki en büyük acil durum"

Kuzey Kore devlet medyası (KCNA) tarafından servis edilen haberde, virüsün "ülkedeki en büyük acil durum" olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Kuzey Kore hükümeti, vatandaşlarından evde kalmalarını ve dikkatli olmalarını istedi. Bu arada; ülkedeki ilk koronavirüs vakasının başkent Pyongyang'da tespit edildiği de açıklandı.

Kuzey Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda virüsün kökünün kurutulacağı, bunun çok hızlı bir şekilde yapılacağı açıklandı. Ancak tüm dünyanın iki yıl boğuştuğu koronavirüsün kökünün nasıl kurutulacağına dair bir açıklama yapılmadı. Kuzey Kore'den bundan sonraki süreçle ilgili bilgi gelip gelmeyeceği merak konusu oldu...