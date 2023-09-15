Ön lisans ve üzeri eğitim kurumlarında okuyan tüm öğrencilere verilen kredileri tatlı tatlı harcadıktan sonra sıra geldi geri ödemeye. Bunun için uygulayabileceğiniz pek çok farklı yöntem var. Gelin KYK borç ödeme nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ön lisans öğrencilerine, lisans öğrencilerine, dikey geçiş yapanlara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kredi ya da burs verilir. Verilen KYK kredisi geri ödemelidir. Eğer burs aldıysanız ve şartları yerine getirmediyseniz kredi olarak almaya devam ettiğiniz tutar da geri ödenir.

KYK borcu yalnızca kredi borcu değil aynı zamanda öğrencinin kaldığı KYK yurt ücretini de kapsar. Bu nedenle KYK borcu nasıl ödenir sorusunun yanıtı son derece önemlidir. Düzenli ödenmeyen borçlar, daha sonra faiz eklenerek çok daha yüksek bir tutar olarak borçlu kişiye geri döner. Gelin KYK borç ödeme nasıl yapılır yakından bakalım ve uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

KYK borç ödeme nasıl yapılır? İşte uygulayabileceğiniz tüm yöntemler:

Yöntem #1: e-Devlet internet sitesi üzerinden KYK borç ödeme

e-Devlet internet sitesi üzerinden KYK borç ödeme Yöntem #2: Ziraat Bankası GSB sistemi üzerinden KYK borç ödeme

Ziraat Bankası GSB sistemi üzerinden KYK borç ödeme Yöntem #3: Online bankacılık kullanarak KYK borç ödeme

Online bankacılık kullanarak KYK borç ödeme Yöntem #4: ATM ile KYK borç ödeme

ATM ile KYK borç ödeme Yöntem #5: PTT şubelerinden KYK borç ödeme

Yöntem #1: e-Devlet internet sitesi üzerinden KYK borç ödeme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e- Devlet internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e- Devlet internet sitesini açın. Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Arama çubuğuna KYK borç ödeme yazın, aratın ve ilgili sayfayı açın.

Arama çubuğuna KYK borç ödeme yazın, aratın ve ilgili sayfayı açın. Adım #4: Borç bilgileriniz görünecek.

Borç bilgileriniz görünecek. Adım #5: Ödeme miktarı belirleyin.

Ödeme miktarı belirleyin. Adım #6: Ödeme yöntemi belirleyin.

Ödeme yöntemi belirleyin. Adım #7: Ödemeyi onaylayın.

e-Devlet internet sitesi üzerinden KYK borç ödeme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Ödeme yöntemi olarak banka ya da kredi kartı bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Kullandığınız kartın internet ödemelerine açık olduğundan emin olmalısınız.

Yöntem #2: Ziraat Bankası GSB sistemi üzerinden KYK borç ödeme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Ziraat Bankası Gençlik ve Spor Bakanlığı Ödeme Sistemi sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Ziraat Bankası Gençlik ve Spor Bakanlığı Ödeme Sistemi sayfasını açın. Adım #2: Ödeme işlemini seçin.

Ödeme işlemini seçin. Adım #3: TC kimlik numaranızı girin.

TC kimlik numaranızı girin. Adım #4: Ödeme türünü seçin.

Ödeme türünü seçin. Adım #5: Ekranda gördüğünüz kodu girin.

Ekranda gördüğünüz kodu girin. Adım #6: Sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yapın. Adım #7: Ödeme miktarını seçin.

Ödeme miktarını seçin. Adım #8: Ödemeyi onaylayın.

Ziraat Bankası Gençlik ve Spor Bakanlığı Ödeme Sistemi üzerinden KYK borç ödeme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Bu ödeme yönteminde Ziraat Bankası hesabınızda yüklü olan para üzerinden direkt olarak ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Farklı banka kartları üzerinden işlem yapacaksanız ona göre bir ödeme biçimi belirlemelisiniz.

Yöntem #3: Online bankacılık kullanarak KYK borç ödeme:

Adım #1: Bankanızın internet şubesine giriş yapın. ya da

Bankanızın internet şubesine giriş yapın. Adım #2: Bankanızın mobil uygulamasını açın.

Bankanızın mobil uygulamasını açın. Adım #3 : Borçlar sekmesine girin.

: Borçlar sekmesine girin. Adım #4: Ödeme türünü belirleyin.

Ödeme türünü belirleyin. Adım #5: Ödeme miktarını belirleyin.

Ödeme miktarını belirleyin. Adım #6: Ödemeyi onaylayın.

Ödemeyi onaylayın. Adım #7: Dilerseniz bu işlem için otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

Online bankacılık kullanarak KYK borç ödeme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Her bankanın arayüzü kendine özgü olduğu için adımlarda gördüğünüz başlıklar değişiklik gösterse bile temelde aynıdır. Eğer devamlı ödeme yapmakla uğramak istemiyorsanız otomatik ödeme talimatı vererek dilediğiniz tarihte dilediğiniz tutarın ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Yöntem #4: ATM ile KYK borç ödeme:

Adım #1: Bankanızın ATM’sini bulun.

Bankanızın ATM’sini bulun. Adım #2: Kartı takın ve şifrenizi yazarak giriş yapın.

Kartı takın ve şifrenizi yazarak giriş yapın. Adım #3: Borç ödeme sayfasını açın.

Borç ödeme sayfasını açın. Adım #4: Ödeme türünü belirleyin.

Ödeme türünü belirleyin. Adım #5: Ödeme miktarını belirleyin.

Ödeme miktarını belirleyin. Adım #6: Ödemeyi onaylayın.

Bankanızın ATM’si üzerinden KYK borç ödeme yöntemini uygulamak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Her banka ATM’sinin arayüzü kendine özgü olduğu için adımlarda gördüğünüz başlıklar değişiklik gösterse bile temelde aynıdır. Farklı ATM’lerden yapacağınız işlemler için hesap işletim ücreti kesilebileceğini hatırlatalım.

Yöntem #5: PTT şubelerinden KYK borç ödeme:

Eğer banka hesabınız yoksa, online bankacılık kullanmıyorsanız ya da sırf canınız öyle istediği için dilerseniz en yakın PTT şubesine giderek de KYK borç ödemesi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şubeye gitmek, TC kimlik numaranızı söylemek ve ödemeyi yapmak. Ödemeyi nakit yapmanız gerektiğini unutmayın. Aynı yöntemi dilerseniz bankanızın bir şubesine giderek de uygulayabilirsiniz.

Gecikmiş KYK borcu nasıl ödenir?

Eğer KYK borcunuzun taksitlerini zamanında ödemeyip birikmesine neden olduysanız üzerine faiz eklenecek ve borçlarınız artacaktır. Bu durumda borç, vergi dairesi üzerinden ödenir. En yakın vergi dairesine gidebileceğiniz gibi dilerseniz e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi hizmeti ile borç sorgulama ve ödeme yapabilirsiniz.

KYK borcunu ne zaman ödeyebilirim?

KYK kredisi alan öğrenciler, mezun olduktan sonra tam 2 yıl sonraki mezuniyet tarihinin ayında ödeme yapmaya başlarlar. KYK borç taksitlerini, vade tarihinden önce ödemeniz mümkün. Taksitlerinizi her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte öderseniz, geç ödemiş sayılırsınız.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ön lisans ve üzeri tüm kurumlarda okuyan öğrencilere verilen KYK borç ödeme nasıl yapılır sorusunu yanıtlayarak uygulayabileceğiniz yöntemlerden bahsettik. Konu hakkında en doğru ve güncel bilgileri KYK internet sitesi üzerinden almanız gerektiğini unutmayın.