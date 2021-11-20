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  • Öğrenciler Şikayetçi: KYK Yemeklerinden Fare, Böcek Çıkıyor

Öğrenciler Sosyal Medyada Paylaşıyor: KYK Yurtlarındaki Yemeklerden Çıktığı Söylenen İğrenç Şeylere İnanamayacaksınız

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KYK yurtlarında kalan öğrenciler, yemeklerinden çıkan yabancı maddeleri sosyal medyadan paylaşarak duruma tepkilerini gösteriyor.

Yurt yemekhanelerine mecbur bırakılan öğrencilere hijyenik olmayan yemekler sunuluyor. Verilen bakiyeler yetmediği gibi ticari kaygılarla işletildiği için nitelikli yemekler de verilmiyor.

Durum oldukça ciddi. Yemeklerin fotoğrafları bile mide bulandırmak için yeterli, içinde neler yok ki: kıl, sinek, kurtçuk, metal, kırkayak, hatta fare...

İşte KYK yurdunda yemeğinden iğrenç maddeler çıkan öğrencilerin tepkileri:

kyk fare

kyk karınca

kyk sinek

kyk yemek bozuk para

Tweet'lerin altındaki yorumlara baktığınızda durumun ne kadar çok sık yaşandığını anlıyorsunuz.

kyk böcek

kyk yemek iğrenç

yurt yemeği

kyk yabancı madde yemek

kyk yemekleri böcekler

kyk yemek taş

kyk yemek metal

kyk yemek vida

Şikayet Var sitesinde de benzer şikayetler görülebiliyor.

şikayet var kyk

şikayet kyk

şikayet var kyk

Bu iğrenç yemekleri yemek zorunda kalan öğrenciler zehirlenerek hastanelik oluyor fakat hâlâ bu konuda bir önlem alınmış değil.

kyk zehirlenme

Yemeklerin içinden kötü bir şey çıkmadığı zamanlarda ise iyi bir şey de çıkmıyor. Sucuklu yumurtada sucuk yok, nohutlu pilavda nohut...

kyk kötü yemek

Yurtlarda yemeklerin içeriği haricinde de sorunlar bulunuyor. Sistem eksikliği nedeniyle öğrenciler uzun yemek sıralarında beklemek zorunda kalıyor.

kyk yemek sırası

Ayrıca bu kadar çok öğrenci olmasına rağmen yeterli porsiyon bulumuyor.

kyk yetersiz yemek

13 liralık limitle menüdeki fiyatlar arasında bir uyuşmazlık da söz konusu.

kyk bakiye

Fakat öğrencileri umursamayan milletvekillerinin meclis lokantasındaki menüsüne baktığınızda çeşit çeşit özenle hazırlanmış yemekler görebiliyorsunuz.

meclis lokantası menüsü

Bu özeni KYK yemekhanesinde göremezsiniz.

meclis tatlıları

Üstelik beğenmiyorlar da.

meclis yemekleri milletvekili

Aldıkları maaşa göre yemek fiyatları çok ucuz olmasına rağmen.

meclis lokantası fiyatları

Bu zorlu şartlar öğrencilerin eğitimini olumsuz etkiliyor.

meclis lokantası milletvekili yemekleri

Bear Gyrlls bile bu şartlara dayanamaz.

Bir an önce şartların düzeltilmesi umuduyla...
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