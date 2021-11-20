Öğrenciler Şikayetçi: KYK Yemeklerinden Fare, Böcek Çıkıyor

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, yemeklerinden çıkan yabancı maddeleri sosyal medyadan paylaşarak duruma tepkilerini gösteriyor.

Yurt yemekhanelerine mecbur bırakılan öğrencilere hijyenik olmayan yemekler sunuluyor. Verilen bakiyeler yetmediği gibi ticari kaygılarla işletildiği için nitelikli yemekler de verilmiyor.

Durum oldukça ciddi. Yemeklerin fotoğrafları bile mide bulandırmak için yeterli, içinde neler yok ki: kıl, sinek, kurtçuk, metal, kırkayak, hatta fare...

İşte KYK yurdunda yemeğinden iğrenç maddeler çıkan öğrencilerin tepkileri:

Tweet'lerin altındaki yorumlara baktığınızda durumun ne kadar çok sık yaşandığını anlıyorsunuz.

Şikayet Var sitesinde de benzer şikayetler görülebiliyor.

Bu iğrenç yemekleri yemek zorunda kalan öğrenciler zehirlenerek hastanelik oluyor fakat hâlâ bu konuda bir önlem alınmış değil.

Yemeklerin içinden kötü bir şey çıkmadığı zamanlarda ise iyi bir şey de çıkmıyor. Sucuklu yumurtada sucuk yok, nohutlu pilavda nohut...

Yurtlarda yemeklerin içeriği haricinde de sorunlar bulunuyor. Sistem eksikliği nedeniyle öğrenciler uzun yemek sıralarında beklemek zorunda kalıyor.

Ayrıca bu kadar çok öğrenci olmasına rağmen yeterli porsiyon bulumuyor.

13 liralık limitle menüdeki fiyatlar arasında bir uyuşmazlık da söz konusu.

Fakat öğrencileri umursamayan milletvekillerinin meclis lokantasındaki menüsüne baktığınızda çeşit çeşit özenle hazırlanmış yemekler görebiliyorsunuz.

Bu özeni KYK yemekhanesinde göremezsiniz.

Üstelik beğenmiyorlar da.

Aldıkları maaşa göre yemek fiyatları çok ucuz olmasına rağmen.

Bu zorlu şartlar öğrencilerin eğitimini olumsuz etkiliyor.

Bear Gyrlls bile bu şartlara dayanamaz.

Bir an önce şartların düzeltilmesi umuduyla...