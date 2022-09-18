L-Arjinin Nedir, Ne İşe Yarar? Yararları ve Zararları

Vücudun protein oluşturması için olmazsa olmaz amino asitlerden bir tanesi olan L-Arjinin, vücudumuz tarafından doğal olarak üretilmesinin yanı sıra pek çok gıda da bulunuyor ancak özellikle sporcular bazen performans artışı için ek olarak L-Arjinin takviyesi alıyorlar. Peki bu ne kadar sağlıklı? Gelin L-Arjinin nedir, ne işe yarar yakından bakalım ve zararları ile yararlarını ayrıntılı olarak görelim.

Vücudumuz tıkır tıkır işleyen bir makine gibi ve pek çoğumuz bu makinenin önemli parçalarını bilmiyoruz. Mesela bizim için son derece önemli olan proteinin oluşumu için gerekli bir amino asit olan L-Arjinin daha önce duymuş muydunuz? L-Arjinin olmasa vücudumuzda protein oluşumu söz konusu bile olamazdı ve hatta böyle bir amino asidin eksikliği durumunda pek çok sağlık sorunu yaşardık.

Elbette bu kadar önemli bir amino asidi vücut kendi kendine üretiyor. Bununla da kalmıyor, tükettiğimiz pek çok gıdadan da L-Arjinin alıyoruz. Ancak bazen, özellikle sporculara doğal yolla aldıkları amino asit miktarı yeterli gelmiyor ve ek takviye olarak alıyorlar. Peki bu durum ne kadar sağlıklı? L-Arjinin nedir, ne işe yarar gelin biraz yakından bakalım ve ortaya çıkardığı zararları ve yararları tüm ayrıntılarıyla görelim.

İlk olarak, L-Arjinin aslında nedir?

L-Arjinin, proteinlerin yapısını oluşturan 20 temel amino asitten bir tanesidir. Memeli hayvanlarda protein oluşumu için olmazsa olmaz bir amino asittir. Vücudumuz doğal olarak bizim için gerekli L-Arjinin miktarını üretir. Bunun yanı sıra pek çok farklı hayvansal gıdadan da bu amino asidi alabiliriz. Tüm bunların yeterli gelmediği durumlarda ek olarak L-Arjinin takviyesi alınabilir. Çoğu sporcu performans artışı için ek L-Arjinin takviyesi kullanmaktadır.

L-Arjinin ne işe yarar?

L-Arjinin, proteini oluşturan en temel amino asitlerden bir tanesidir yani L-Arjinin yoksa proteinin de bir anlamı yoktur. L-Arjinin amino asidinin diğer bir önemli etkisi de kan damarlarımızı açması ve genişletmesidir. Bu özelliği nedeniyle kalp hastalıklarında ve erektil disfonksiyon gibi rahatsızlıklarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

L-Arjinin içeren besinler:

Balık

Kırmızı et

Kümes hayvanları

Soya

Kepekli tahıllar

Baklagiller

Süt ürünleri

L-Arjinin amino asidi içeren besinlerden bazıları bu şekilde. Aslında bu listeye baktığımız zaman görüyoruz ki proteini bol olan besinler doğal olarak L-Arjinin da içeriyor. Yani düzenli olarak doğal yollardan protein tükettiğiniz zaman, protein içerisinde bulunan tüm amino asitlerle beraber L-Arjinin de almış oluyorsunuz.

L-Arjininin faydaları nelerdir?

Göğüs ağrısı üzerindeki faydaları:

Kalp rahatsızlıkları, damar rahatsızlıkları ya da farklı bir rahatsızlık nedeniyle sık sık göğüs ağrısı yaşayan kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda düzenli L-Arjinin kullanımının ve tüketiminin göğüs ağrısının şiddetini azaltarak yaşam kalitesini arttırdığı görülmüştür.

Hipertansiyon üzerindeki faydaları:

Hipertansiyon yani yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlar, ara sıra da olsa tansiyonu çok yükselenler, diyabetliler ve akciğer sorunu yaşayanlarda oldukça yüksek olan kan basıncının düzenli L-Arjinin kullanımı ve tüketimi sonrası düştüğü ve dengelendiği görülmüştür.

Hamilelik sırasındaki faydaları:

Gebelik sürecinde ortaya çıkan yüksek tansiyon üzerinde olumlu etkiye sahip olan L-Arjinin, aynı zamanda bu yüksek tansiyona bağlı olarak ortaya çıkabilen preeklampsi isimli bir rahatsızlığa da iyi gelmektedir.

Erektil disfonksiyon üzerindeki faydaları:

Erektil disfonksiyon ya da halk arasında bilinen adıyla cinsel iktidarsızlığın en temel nedeni penis damarlarının daralması ve kanla dolarak şişememesidir. L-Arjinin amino asidi kan damarlarını genişletme özelliğine sahip olduğu için tedavi sürecinde kullanıldığı zaman iyileştirici etkiye sahiptir.

Dolaşım üzerindeki faydaları:

Pek çok farklı nedene bağlı olarak vücudumuzdaki kan damarları daralabilir ya da farklı şekillerde tıkanabilir. Bu durum, dolaşım bozukluklarına neden olur. Tedavi sürecinde ek olarak kullanılan L-Arjinin amino asidi takviyesinin kan dolaşımını düzenlediği görülmüştür.

L-Arjininin zararları nelerdir?

L-Arjinin, proteinin içinde bulunan doğal bir amino asit olduğu için genel olarak güvenli kabul edilir ve zararsızdır. Ancak en sağlıklı şeyi bile zarar yapan, onun kullanım miktarıdır. Vücudunuz üretiyor, gıdayla alıyorsunuz, yetmiyor bir de ek olarak alıyorsanız zararı olacaktır. Doğru tüketim dozu doktorunuz tarafından belirlenecektir. Ek olarak alınan L-Arjinin takviyesi şu etkileri gösterebilir;

Mide bulantısı

Karın ağrısı

İshal

Şişkinlik

Gut hastalığı

Baş ağrısı

Alerjik tepkimeler

Astım semptomlarında artış

Ek L-Arjinin takviyesi aldığınız zaman ortaya çıkan bu tepkiler çok da önemli görülmeyebilir. Ancak eğer yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, alerjik bir bünyeniz varsa, astımınız varsa, uçuğunuz varsa ek L-Arjinin takviyesi kullanmadan önce mutlaka uzman bir hekime danışmayı ihmal etmeyin.

Ek L-Arjinin takviyesi kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla birlikte kullanmayın.

Kan basıncını düşüren ilaçlarla birlikte kullanmayın.

Diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanmayın.

Kalp ve göğüs ağrısı ilaçlarıyla birlikte kullanmayın.

Erektil disfonksiyon ilaçlarıyla birlikte kullanmayın.

L-Arjinin amino asidinin vücuda belirli etkileri vardır. Zaten bu etkiyi gösteren bir ilaç kullanıyorsanız bir de üstüne L-Arjinin takviyesi alırsanız ortaya çok daha güçlü bir etki çıkacaktır ve maalesef sonucunda kalıcı sağlık sorunları bile oluşabilir.

L-Arjinin kilo aldırır mı?

Proteinin temel yapı taşlarından bir tanesi olan L-Arjinin amino asidi hem kilo aldırır hem de kilo verdirir. Ancak yalnızca ek L-Arjinin takviyesi kullanmak tamamen yararsızdır. Kilo verme ya da kilo alma amacıyla düzenli olarak yaptığınız spor ve diyet düzenine doğal L-Arjinin de ekleyerek çok daha sağlıklı bir şekilde kilo alıp verebilirsiniz.

Sonuç: Ek L-Arjinin takviye kullanmalı mıyız?

L-Arjinin, hem vücudumuz tarafından üretilen hem de doğal olarak besinlerden alabileceğimiz bir amino asit olduğu için ek olarak L-Arjinin takviyesi almanız önerilmiyor. Ancak bir sağlık sorununuz varsa, aldığınız veya ürettiğiniz L-Arjinin yeterli gelmiyorsa ya da profesyonel bir sporcuysanız, burası çok önemli, doktorunuza danışarak ek L-Arjinin takviyesi alabilirsiniz. Gerekli dozu doktorunuz ayarlayacaktır.

Proteinin temel yapı taşlarını oluşturan amino asitlerden bir tanesi L-Arjinin nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtlayarak L-Arjininin yararlarından ve zararlarından bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Konu hakkındaki en doğru ve size özel bilgiyi en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.