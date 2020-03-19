Lada Niva Urban Fiyatı, Özellikleri (Murat 124’ün 4x4 Hali)

Tasarımı ile ilk bakışta 4X4 Murat 124 hissi yaratan Lada Niva Urban, 2020 yılı için yeniden makyajlandı. Teknolojik anlamda yenilikler de yapılan yeni modelin fiyatı ve özellikleri hakkında tüm bilinenleri derledik.

Yıllardır neredeyse aynı kasa ile satılan Lada Niva Urban, 2020 yılı için yeniden makyajlandı. Arabanın dış tarafında eski modellere göre ekstradan ışıklandırmalar koyuldu. Rus tankı olarak da bilinen model, hâlâ çeviklik ve hafifliği ile dikkat çekiyor. Off road sevenler için mütevazı özellikler sunuyor. Yeni makyajdan sonra en büyük yeniliklerden biri de ön tampona yerleştirilen sis farları oldu.

4X4 arabalar içerisinde belki de en hafiflerinden biri olan Lada Urban, 5 farklı paket ile satılıyor. Bu paketler arasında 5 kapılı olan da var. 5 kapılı modelde arabanın kasası da biraz uzuyor. Ayrıca ön örnek görsellerde ön tamponda yer alan sis farların da olmadığı görülüyor. Arka tarafın sağ ve sol kısımlarına ise kelebek cam konulmuş. Aslında her türlü müşteri isteğine göre bir model üretilmiş desek yanlış olmaz.

Tasarım:

Klasik Lada Niva tasarımı devam ediyor:

Bundan 30 yıl önce çıkan Lada Niva Urban modeli ile şimdiki model arasında tasarım anlamında çok büyük değişiklikler yok. Sadece makyajlama ile getirilmiş bazı yenilikler var. Örneğin ön tamponun üstüne sis farları konulmuş. Bunun dışında eğer 5 kapılı modellerden birini seçerseniz arabanın kasası uzuyor. Bu modellerde ayrıca arka sağ ve sol taraflara kelebek camlar konulmuş.

Tasarımın en ilgi çekici yanlarından biri de arabanın hafifliği. Yeni makyajlanan kasa 1210 kg ağırlığında. Genel olarak off road arabalarının hafif olduklarını görmüşsünüzdür. Bunun nedeni de dik araziler, çamurlu veya su birikintileri arasında tam performans rahat manevralar yapabilmelerini sağlamak. Lada Niva Urban da bu hafifliği ile aynı zamanda off road için iyi bir aday oluyor.

Arabanın şasisi yükseltilmiş ve sertlik konusunda geliştirmeler yapılmış. Bu geliştirmeler aslında arazi sürüşlerine karşı alınmış bir önlem. Bu arabayı şehir içinde de kullanmaya uygun hale getiriyor. Bir de geliştirilmiş sertliğin dayanıklılık getirdiği gerçeği de var. Bu özellik servis bakım ömrünü de uzatıyor. Boya olarak da kataforetik astarlı boya kaplaması kullanılmış.

Konsolda yeniliğe dair en ufak bir iz yok:

Off road için geliştirilmiş bir model olsa da, şehir içi kullanıma yönelik paketleri ve ifadeleri de yer alıyor. Böyle olunca hemen iç tasarıma da bir göz atıyoruz. Ancak bu noktada bizi biraz şaşırttı diyebiliriz. Çünkü arabada makyajlama yapılsa da radyo bile yok. Arabanın ön konsoluna bakınca adeta 1990’lı yıllara geri dönüyoruz. Düğmelerden, kapı kollarına kadar modern bir görünümden oldukça uzak.

Off road olmasının tabii ki de büyük bir etkisi var. Aynı zamanda klasikleşmiş Rus tankı imajı da korunmak isteniyor. Ancak yine de yıl 2020 olunca bazı teknolojik geliştirmeler de bekliyoruz. Fabrikada özelleştirilmiş BRONTO modelinde en azından birkaç tane teknolojik geliştirme görülüyor. Ancak diğer modellerde bir şarkı dinlemek istediğiniz zaman sizin söylemeniz gerekiyor.

Bu durum gösterge için de geçerli. Aslında dijital bir gösterge yer alıyor. Ancak yine de hız ve devir için analog göstergeler kullanılmış. Yine klima ve arabanın diğer ayarları da analog düğmeler ile yapılıyor. Lada Niva Urban 2020 modelinde ek olarak torpido bölümü daraltıldı ve camlar elektrikli hale getirildi.

Güvenlik:

Tamponun arkasında metal destek var:

Güvenlik anlamında 2020 model bir arabadan çok fazla şey bekleyebilirsiniz. Ancak söz konusu Lada Niva ise bunu bir kez daha düşünün. Lada Niva 4X4 modellerinin tampon arkalarında metal bir destek kullanmış. Bu arabanın arazi şartlarında yaşayacağı sorunlara karşı alınmış bir önlem. Metal bölüm hem motoru darbelerden koruyor hem de arabanın daha fazla hasar almasını önlüyor.

Bunun dışında yukarıda da bahsettiğimiz gibi geliştirilmiş sertlik var. Bu sertlik arabanın off road koşullarında en iyi performansı vermesini sağlıyor ayrıca şasi güvenliğini de üst seviyeye çıkarıyor. Böylece şehir içi ve arazi kullanımlarında ekstradan güvenlik önlemi alınmış oluyor. Arabanın şasisi neredeyse her bölümünde güçlendirilmiş malzemelerle korunuyor.

Arabanın arka aksları da güçlendirilmiş. Çamura saplanmalar ve zorlu manevralar sırasında güçlü kasa ve şasi sayesinde zorlanmadan manevra yapılabiliyor. Zorlanmalar olsa da en azından güçlendirilmiş gövde sayesinde arabanın güvenliği sağlanmış oluyor. Ayrıca arabanın aktarma bölümleri arasında da güçlendirmeler var. Kısacası tüm güvenlik önlemleri off road için alınmış diyebiliriz.

Konfor:

Lada Niva BRONTO modeli ekstra konfor sunuyor:

Lada Niva 4X4 modelleri arasında en gelişmiş özelliklere sahip paketi BRONTO. Diğer modellere baktığımızda konfor anlamında büyük değişiklikler sunmuyor. Genel olarak motor sesini kesen parça, genişletilmiş torpido bölümü, tavan lambaları gibi özellikler var. BRONTO modeli ise müşterilere daha fazla özellik imkanı sunuyor. Bu model fabrikada özelleştirilmiş ve en yüksek paket olarak da biliniyor.

BRONTO’ya baktığımızda ısıtmalı koltuk ilk dikkat edilen şey oluyor. Camlar tüm modeller için elektrikli hale getirildi. Bunun dışında taban tünelinde bardak yerleştirmek için ekstra bir bölüm yapıldı. Klima ise geliştirildi. Özellikle arazi koşullarında daha kolay hava akımı sağlamak amacıyla, hava tünellerinde de geliştirilmeler yapıldı. Ayrıca kapılarda da geliştirmeler var. Çamura saplanma gibi durumlarda daha kolay açılıyor.

Lada Niva modifiye arabası BRONTO’da ise ısıtmalı koltuk, hidrolik direksiyon, dinamik titreşim emici, geniş yan aynalar dikkat çekiyor. Özellikle dinamik titreşim emici, Lada Niva’yı şehir içi kullanacak araç sahiplerini çok rahatlatacak gibi duruyor. Atermal camlar ise arabanın içerisinde mikro iklim imkanı sunuyor. Bu doğal olarak direkt klima performansını da olumlu yönde etkiliyor.

Lada Niva Urban performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Sunduğu özellikler bakımından cimri bir model olsa da yakıt tüketimi ve performans açısından hiç de öyle değil. Arabanın her modelinde aynı motor kullanılmış ama yakıt tüketimi verileri biraz farklı. Yine de hafifliği ve güçlendirilmiş performansına göre fena olmayan bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Tüm modellerin yakıt tüketim performansı şu şekilde:

LADA 4X4 3 door - 1,7 L 8V, 5MT, 83HP:

Maksimum hız: 142 km

0-100 km: 17 sn

Şehir içi: 12,1 lt

Şehir dışı: 8,3 lt

Ortalama: 9,9 lt

LADA 4X4 Urban - 1,7 L 8V, 5MT, 83HP:

Maksimum hız: 142 km

0-100 km: 17 sn

Şehir içi: 12,1 lt

Şehir dışı: 8,3 lt

Ortalama: 9,9 lt

LADA 4X4 5 door - 1,7 L 8V, 5MT, 83HP:

Maksimum hız: 137 km

0-100 km: 19 sn

Şehir içi: 12,1 lt

Şehir dışı: 8,3 lt

Ortalama: 9,9 lt

LADA 4X4 Urban 5 door - 1,7 L 8V, 5MT, 83HP:

Maksimum hız: 137 km

0-100 km: 19 sn

Şehir içi: 12,1 lt

Şehir dışı: 8,3 lt

Ortalama: 9,9 lt

LADA 4X4 BRONTO - 1,7 L 8V, 5MT, 83HP:

Maksimum hız: 137 km

0-100 km: 18 sn

Şehir içi: -

Şehir dışı: -

Ortalama: 12 lt

Lada Niva Urban fiyatları:

2020 için yeniden makyajlanan modelin fiyatı şu an için açıklanmadı ancak önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Araç Almanya’da hâlâ satılıyor ve ortalama Lada Niva fiyati 13 bin euro civarında. Rus yapımı arabalar içerisinde en uygun fiyatlılarından biri olduğu bilinen Lada Niva’nın diğer modellere göre daha ucuz olması bekleniyor.

İlk bakışta Murat 124’ü anımsatan Lada Niva’nın 4X4 modeli 2020 yılında klasikleşmiş tasarımı ile ne kadar ilgi çekecek merak konusu oldu. Özellik ve konfor bakımından biraz cimri davranılsa da bu genel olarak üreticinin kendi imajı diyebiliriz. Off road için tasarlanan modelin, şehir içinde de kullanılması için farklı geliştirmeler mevcut. Sizin fikirleriniz neler? Sizce arabanın özellikleri yeterli mi?