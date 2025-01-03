Lamborghini'nin İtalya'daki genel merkezinde çok da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yetkililerin, bir Hyundai IONIQ 5 N ile tesise girip girip çıktıkları görüldü. Lamborghini, ilk elektriklisi için bu otomobilden feyz alıyor olabilir miydi?

İtalyan lüks otomobil devi Lamborghini, çok ilginç bir gelişme ile gündeme geldi. Bundan birkaç hafta yayımlanan bir video, Lamborghini'nin elektrikli otomobil geliştirirken Hyundai IONIQ 5 N modelini önemsediğini düşündürüyor.

Varryx isimli bir YouTube kanalı, Lamborghini'nin İtalya'da bulunan genel merkezine gitti ve burada neler yaşandığını kayıt altına aldı. Videoda hem Lamborgini'ye hem de diğer markalara ait lüks otomobiller yer alıyordu. Bu araçlar; birbirlerinin peşi sıra tesise girip çıkıyorlardı. İşte o araçlardan bir tanesi de Hyundai IONIQ 5 N'di.

Peki Lamborghini ile Hyundai rakip mi? Lamborghini neden böyle bir şey yapsın?

Açık konuşmak gerekirse kuruntu yaptığımızı düşünebilirsiniz. Neticede Lamborghini, bir süper otomobil üreticisi. Hyundai ise daha çok günlük kullanıma uygun, düşük fiyatlı otomobiller üretiyor. Hâl böyle olunca tesise girip çıkan IONIQ 5 N'in bir çalışana ait olabileceğini söyleyebilirsiniz. Ancak burada işin farklı bir boyutu daha var.

Hyundai IONIQ 5 N, gerçekten de çok yüksek performanslı bir otomobil. Mesela bu araçta 641 beygir gücü üreten bir çift elektrik motoru bulunuyor. Lamborghini'nin ilk SUV modeli olan Urus'ta ise yine 641 beygir gücü üreten 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. Şirket belki de tamamen aynı gücü sunan bir elektrikli otomobilin sunduğu deneyimi test etmek istemiştir. Öte yandan; markanın ilk elektrikli otomobili için çalışmaların devam ettiğini de söyleyelim. 2029 yılında piyasaya sürülecek bu elektrikli otomobil, belki de Hyundai IONIQ 5 N ile aynı güçte bir motora sahip olacaktır. Tüm bunlar, şimdilik birer soru işareti...

İşte Hyundai IONIQ 5 N'in Lamborghini tesisine girip çıktığı o anlar: