Dünyaca ünlü İtalyan otomobil devi Lamborghini, olası bir güvenlik riski oluşturan üretim hatası nedeniyle Huracan modellerini geri çağırdı. Ancak bu sıkıntının altından tek bir kişi çıktı.

Lamborghini pek çok modeliyle büyük çapta beğeni topluyor olsa da bu listedeki bazı modeller diğerlerinden sıyrılıyor. Lamborghini denince aklımıza ilk gelen modellerinden biri olan Huracan da kesinlikle bu listenin başlarında yer alıyor.

Nitekim milyonlarca Türk lirası ödeyerek sahip olabileceğiniz araçlarda bile üretim kaynaklı bazı sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Daha önce de benzer sıkıntıların yaşandığını ve araçların geri çağrıldığını görmüştük. Bu defa benzer bir haber Lamborghini Huracan modellerinden geldi. Üstelik oldukça ciddi bir sebeple.

Sorun düzeltilmezse araçların kapısı dışarıdan açılmayabilir

Yaklaşık 20 milyon TL’lik fiyatı bulunan Lamborghini Huracan Evo ve STO’nun 21 modelinde hat sonu kalite kontrolleri sırasında bir problemle karşılaşıldı. Modellerin kapılarının açılıp kapanmasını sağlayan klipsteki gevşekliğin fark edilmesinin ardından da 2 Mayıs ve 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında üretilmiş olan tüm Huracan EVO ve STO'lar geri çağrıldı.

Her ne kadar basit bir problem gibi görünüyor olsa da aslında oldukça ciddi bir sorun çünkü bu klipsin zamanla giderek gevşemesi oldukça yüksek bir ihtimal. Bu durumda da araçların kapısının dışarıdan hiçbir şekilde açılmayacağı ve olası bir kaza anında araç içinde sıkışma ihtimalinin çok yüksek olduğu bildiriyor.

Lamborghini konuyu ciddiye alarak sorunun kaynağını araştırdı. Nitekim Lamborghini’nin kısa süren araştırmaları sonucu Huracan’lardaki güvenlik sorunlarına yol açabilecek bu aksaklığın montaj departmanında çalışan bir kişinin hatası olduğu keşfedildi. Geri çağrılan araçların kontrolleri ise devam ediyor.