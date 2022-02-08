Güney Koreli otomobil üreticileri Kia ve Hyundai, araçlarında oluşan yangın riski nedeniyle ABD’de 500 bine yakın aracı geri çağırdı. Ayrıca üreticiler, müşterilerine araçlarını kapalı mekanlarda park etmemelerini söyledi.

Güney Kore merkezli iki otomobil devi Hyundai ve Kia, bugün müşterilerini ilgilendiren önemli bir uyarıda bulundu. Son 6 yıl boyunca birçok motor arızası ve yangın olayıyla başlıklara taşınan iki şirket, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müşterilerine otomobillerini dış mekanlara park etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kia ve Hyundai tarafından toplam yaklaşık 485 bin müşteriye gönderilen uyarıda otomobillerin durdukları yerde bile alev alabileceği konusunda bilgi sunuldu. Otomobilin durduğu yerde alev almasına neden olacak sorunun kaynağınınsa frenlerin kilitlenmesini önleyen kontrol modülünün olduğu açıklandı.

Araçlar geri çağrıldı

Paylaşılan bilgilere göre bu sorundan muzdarip olan otomobiller, 2014 – 2016 yılları arasında üretilen Kia Sportage, 2016 – 2018 yılları arasında üretilen K900, 2016 – 2018 yıllarında üretilen Santa Fe, 2017 – 2018’de üretilen Santa Fe Sports, 2019’da üretilen Santa Fe XL ve 2014 – 2015’de üretilen Tucson modelleriydi. Belirtilen otomobil modelleri, Hyundai ve Kia bayilerinde tamir edilmek üzere geri çağrıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, aralık ayında Koreli otomotiv üreticilerine 2017’den kalma iki araştırmayı birleştirdi. Bu araştırmalar, 2011’den 2016 model yıllarına kadar 3 milyondan fazla aracı kapsıyordu. İdare, söz konusu zamanda halihazırda geri çağrılan bazı araçların da içinde olduğu toplamda 161 motor yangını şikâyeti almıştı.