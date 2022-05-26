Lamborghini, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni bir marka başvurusu yaptı. "Revuelto" kelimesi için yapılan marka başvurusu, otomobil tutkunlarını meraklandırdı. Lamborghini, yakın bir gelecekte hibrit motorlu bir otomobil ile karşımıza çıkabilir.

İtalyan süperspor otomobil markası Lamborghini ile ilgili gündemi sarsacak yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yeni bir marka başvurusu yaptı. "Revuelto" olarak isimlendirilen bu markanın yeni bir elektrikli veya hibrit otomobil olabileceği düşünülüyor.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan başvurunun yeni bir elektrikli veya hibrit olarak düşünülüyor olmasının bazı nedenleri var. Lamborghini, hazırladığı belgelerde elektrikli otomobiller, araçlar için elektrik motorları, elektrikli taşıtlar ve hibrit otomobillerden bahsediyor. Bunlarla birlikte sensörler, trafik ışıklarını algılama sistemleri, otonom sürüş sistemleri, bataryalar ve yazılımlar da marka başvuru belgesi içinde yer alıyor.

Heyecanlanmak için erken olabilir. Ama...

Lamborghini, konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak geçmişe dönüp baktığımızda, şirketin geçtiğimiz hafta bir tanıtım afişi paylaştığını görüyoruz. Bu tanıtım afişi, "LMDh" olarak da bilinen bir tür spor prototip yarış arabası içindi. Söz konusu marka başvurusu elbette bu araç için yapılmış olabilir. Ancak...

"Revuelto" İspanyolca'da "karıştırılmış" anlamına geliyor. Aslında bu ibare biraz kafa karıştırıcı. Şöyle ki karıştırılmış ibaresi ile hibrit kelimesini yan yana koyduğumuzda muhteşem bir uyum görüyoruz. Zira hibrit kelimesinin anlamı da melez olarak karşımıza çıkıyor. Yani her iki kelimenin de yakın anlamlı olduğunu belirtebiliriz. Eğer bu düşüncemiz doğru çıkarsa, yakın bir gelecekte Lamborghini'nin hibrit motorlu otomobiliyle tanışabileceğimizi şimdiden söyleyebiliriz.

Lamborghini'nin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurusuna ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.