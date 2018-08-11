3 Milyon TL'ye yakın bir fiyatı bulunan Lamborghini Huracan'ın motor yağı nasıl değiştirilir? Bir YouTube kanalı, bu sorunun cevabı niteliğinde bir video hazırladı.

Lüks araçlarla ilgili videoları bulunan 'Royalty Exotic Cars' adlı YouTube kanalı, oldukça ilginç bir içeriğe imza attı. Lamborghini Huracan'ın yağ değişimini bizlere gösteren kanal, sürecin oldukça zor ve can sıkıcı olduğunu ortaya koydu.

Alt tarafında sekiz adet yağ tahliye tapası bulunan Huracan'ın bu tapalarına ulaşmak bir hayli zor. 3 kapak ve yaklaşık 50 civarında civatanın sökülmesinin ardından erişebileceğiniz yağ tahliye tapalarıyla uğraşmak ise oldukça zorlayıcı görünüyor. Las Vegas'ta kiralık bir Huracan'ın yağını değiştiren kanalın sahibi Jesse Tang, aracın oldukça pahalı olması sebebiyle ekstra özen gösterildiği; ve bu durumun da yağ değişim süresini ciddi derecede uzattığını belirtti.

Motorun içindeki tam 9 litre yağı boşalttıktan sonra yeni yağı dolduran Tang'in yaptığı bu iş, arka bahçenizde yapabileceğiniz kolay bir yağ değişimden oldukça farklı. Lamborghini Huracan, her ne kadar Bugatti Veyron kadar olmasa da diğer araçlarla kıyaslandığında oldukça karmaşık ve zorlayıcı bir yağ değişim sürecine sahip. Olur da bir gün Lamborghini Huracan sahibi olursanız, haberimizdeki videoyu izleyerek kendiniz de yağ değişimi yapmayı deneyebilirsiniz.