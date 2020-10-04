Lamborghini Huracan ve Aventador SVJ, Drag Pistinde Kapıştı

Lamborghini süper otomobilleriyle tanınıyor. Firmanın süper otomobillerinden hangisinin daha iyi olduğunu görmek için yapılan drag yarışı ise adeta gözlerin pasını siliyor.

Otomobillere ilgisi olan hemen herkesin ilk sayacağı süper otomobil firmalarından biri İtalyan Lamborghini olacaktır. Söz konusu hız ve saf motor gücü olduğunda firma her zaman için listelerin en üst sıralarında kendine yer buluyor.

Peki firmanın kendi araçları arasındaki durum nasıl? Aventador ve Huracan karşı karşıya geldiğinde hangisi performans olarak daha üst sırada yer alıyor? Bu sorunun cevabını bulmanın çeşitli yolları olsa da bir YouTube kanalı en eğlenceli yolu seçti: Drag yarışı.

Tamam da ESC nerede?

Lamborghini’nin kendi otomobilleri arasında Aventador SVJ ve Huracan Performante besin zincirinin en tepesinde yer alıyor. Bu iki otomobil pek çok kişiye göre firmanın en güçlü iki süper otomobili olma özelliğine sahip. Haliyle de oldukça popüler ve değerli otomobiller.

Carwow bu araçları yeni videosunda bir drag yarışında karşı karşıya getiriyor. Lüks arabaları çalan ancak nasıl kullanacağını bile bilmeyen iki kafadarın hikayesinin anlatıldığı bir Guy Ritchie filmi gibi başlayan videoda ilk önce araçların nasıl çalıştırılacağını öğreniyoruz. Ardından da iki hız canavarını pistte görüyoruz.

Yenilenen Aventador SVJ, doğal havalandırmalı L539 V12 motora sahip. Aracın maksimum gücü 759 beygir ve 720 Nm de çekiş sağlayabiliyor. Toplam 1525 kilogram ağırlığındaki araç 0.5 beygir gücü/ağırlık oranına sahip.

Huracan kalkışta iddialı

Huracan Performante, rakibine kıyasla daha küçük bir motora sahip. Otomobilin 5.2 litrelik V10 motoru doğal havalandırmaya sahip ve 631 beygir güç üretebiliyor, çekiş gücü de 601 Nm oluyor. Rakamlar açısından Huracan daha dezavantajlı gözükse de rakibinden 20 kilogram daha hafif ve kalkış performansıyla meşhur.

Huracan, sahip olduğu motor gücü dezavantajına rağmen rakibini 400 metrelik bu drag yarışında yenebilecek mi? Hangisi damalı bayrağı ilk gören otomobil olacak? Bu sorunun cevabını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.