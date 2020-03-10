Yapay Motor Sesi ile Lamborghini'ye Dönüşen Tesla Model 3

Elektrikli otomobiller, içten yanmalı bir motora ve egzoz çıkışına sahip olmadığı için sürüş esnasında ses çıkarmazlar. Tabii Porsche Taycan gibi bazı istisnaların olduğunu da biliyoruz. Modifiye edilmiş ve gümbür gümbür ses çıkaran bir Tesla Model 3, sahte motor sesi ile sürücüye bambaşka bir deneyim yaşatıyor.

Tesla başta olmak üzere neredeyse tüm elektrikli araçlar, sürüş sırasında çok az veya hiç gürültü çıkarmazlar. Fakat gürültülü motorlara alışkın olan bazı kişiler, bu durumu biraz rahatsız edici bulunuyor. Tabii, bu ‘sessizlik’ yaya ve bisikletliler özelinde de zaman zaman tartışmalara konu oluyor.

Elektrikli araçların özellikle de düşük hızlardayken hiçbir ses çıkarmaması, yaya ve bisiklet sürücüleri için önemli bir güvenlik riski teşkil ediyor. Nitekim bundan yola çıkan Avrupa Birliği, 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla elektrikli araçlarının düşük hızlarda ilerlerken ‘Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS)’ adı verilen sisteme sahip olmalarını zorunlu kılmıştı.

Yüksek performans egzozları üreten Milltek Sport adlı bir şirket, Tesla Model 3’ün Performance versiyonu için bir “aktif ses sistemi” geliştirdi. Söz konusu sistem, normalde süt dökmüş kedi olan aracı bir anda aslana çeviriyor.

Geliştirilen aktif ses sistemi, istediğiniz herhangi bir motorun gürültüsünü elde etmek için Tesla Model 3'ün arka hoparlörlerini kullanıyor. YouTube kanalı Archie Hamilton Racing’e konuk olan modifiyeli araç, Lamborghini de dahil olmak üzere 10 farklı spor otomobilin sesini taklit edebiliyor.

Sürücüler, Model 3’ün konsolundaki ekranı kullanarak farklı ses profilleri arasında geçiş yapabiliyor. Söz konusu videoda, araç sahibinin çeşitli egzoz seslerini Milltek mobil uygulaması aracılığıyla kolayca ayarlayabildiğini görüyoruz. Aktif ses sisteminin yanı sıra 21 inç jantlarla modifiye edilen Tesla Model 3, oldukça şık ve sportif bir görünüm sunuyor. Araçtaki modifikasyonun toplam maliyeti ise yaklaşık 10.000 sterlin (79.731 TL)

Yapay motor sesine sahip olan Tesla Model 3’ün videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz