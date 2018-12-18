Land Rover, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, 2019'da piyasaya süreceği Defender modelini "2019'a kadar açmayın" notuyla paylaştı.

Land Rover’ın hayranları için bir sürprizi var. Otomobil üreticisi, zebra kamuflajı ile kaplı bir aracın fotoğrafını paylaştı. Aracın ne olduğunu açıklamasa da, otomobil sevdalıları yeni Land Rover Defender olduğunu söylüyor.

Land Rover, paylaştığı fotoğrafa ‘2019’a kadar açmayın’ notunu düştü. Yani, 2019’un ilk günlerine kadar aracın ne olduğu bilinemeyecek. Paylaşımdaki bir diğer tarih ise 27 Aralık, Land Rover’ın o tarihte büyük bir tanıtım yapmayacağı da öğrenilince, bu tarihin araçla ilgili yeni bilgilerin açıklanacağı tarih olduğu düşünülüyor.

Bazı fotoğrafları görüntülenen aracın zebra kamuflajlı deseninin üstünde oldukça iddialı bir #BEST4X4XFAR (Şimdiye kadar ki en iyi 4x4) yazısı görülüyor. Bu etiket her iki prototipte de görülüyor. Aracın, V8 opsiyonsuz bir 2.0 turbo dizel ile gelmesi bekleniyor.

Şu an için araçla ilgili bilinen fazla bir şey olmasa da bu ay içerisinde daha fazla detaylı bilgi paylaşılacaktır.