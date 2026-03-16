Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Laptop Almayı Düşünüyorsanız Elinizi Çabuk Tutun: Yakında Fiyatlar Ciddi Oranda Yükselebilir!

Pazar araştırma şirketi TrendForce'un yayımladığı yeni rapora göre çok yakında laptop fiyatları ciddi bir artışla karşı karşıya kalacak.

Küresel teknoloji tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları, laptop fiyatlarını ciddi şekilde yükseltecek. Pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından yayımlanan yeni rapora göre özellikle RAM ve işlemci fiyatlarındaki yükseliş önümüzdeki süreçte laptop fiyatlarını sert biçimde yukarı çekecek.

Rapora göre bugün globalde yaklaşık 900 dolar seviyesinde satılan standart bir laptop, bileşen maliyetleri aynı hızla artmaya devam ederse %40’a varan fiyat artışlarıyla karşımıza çıkacak.

RAM ve SSD maliyetleri iki katına yaklaşacak

2

Normal şartlarda RAM ve SSD gibi bellek bileşenleri, bir laptopun toplam üretim maliyetinin yaklaşık %15’ini oluşturuyor ancak son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle bu oran %30’un üzerine çıkabilir.

DRAM ve NAND bellek üretimindeki sıkışma, bu bileşenlerin fiyatını hızla yükseltiyor ve üreticileri maliyetleri tüketiciye yansıtmaya zorluyor.

İşlemci fiyatları da yükselişte

3

Sorun yalnızca bellekle sınırlı olsa iyi, aynı zamanda işlemci maliyetleri de artıyor. Özellikle Intel bazı giriş seviyesi ve eski nesil laptop işlemcilerinin fiyatını %15’ten fazla artırmış durumda. Sektör kaynakları, önümüzdeki aylarda daha güçlü işlemci modellerinde de fiyat artışı yaşanabileceğini belirtiyor.

Bu durum laptop üreticileri için büyük bir baskı yaratıyor çünkü işlemciler zaten bir laptop'un en pahalı bileşenleri arasında yer alıyor.

Eğer üreticiler artan maliyetleri absorbe edemez ve mevcut kâr marjlarını korumaya çalışırsa önümüzdeki dönemde hem premium hem de kurumsal laptopların fiyatlarında ciddi artışlar görmemiz oldukça olası.

Laptop

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com